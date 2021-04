"Difícil" que haya público en estadio de Dublín en la Eurocopa

11 futbolistas con estilo

Breitner y Netzer: campeones del mundo hippie

La década del 70 se les subió a la cabeza a los jugadores de futbol. Estos dos campeones del mundo de 1974, Paul Breitner (izquierda) y Günther Netzer (derecha), dejaron crecer su pelo muy libremente. De pronto los jugadores parecían estrellas de rock, aunque no supieran cantar. Breitner se ha cortado el pelo desde entonces pero Netzer no ha cambiado su corte, aunque ya no lo lleva tan largo.