Diez meses de cárcel para disidente hongkonés Joshua Wong

El disidente hongkonés Joshua Wong, una de las figuras más conocidas del movimiento prodemocracia, fue condenado este jueves (06.05.2021) a otros 10 meses de cárcel por haber participado el 4 de junio de 2020 en una vigilia "ilegal" en recuerdo de la represión en la Plaza de Tiananmen. La ceremonia no fue autorizada en Hong Kong debido a la pandemia por primera vez en 30 años.

Pese a ello, decenas de miles de personas se reunieron en el Parque Victoria, en el centro de Hong Kong, para conmemorar pacíficamente la fecha. Posteriormente, las autoridades abrieron una causa penal contra 24 personalidades del movimiento prodemocracia. Este jueves, junto a Wong, fueron condenados también Lester Shum (seis meses de prisión) y Tiffany Yuen y Janelle Leung (ambas, cuatro meses), que se declararon culpables de participar en una concentración ilegal.

Wong ya cumple 13 meses y medio de cárcel por haber participado en otra manifestación durante el movimiento de protesta de 2019. "Esta pena debería disuadir a la gente de cometer delitos y reincidir", declaró el juez Stanley Chan, al dar a conocer la condena.

Con la pandemia como excusa

"Está claro que los acusados lo hicieron de manera premeditada, desafiaron abiertamente la ley a sabiendas de que no tenían autoridad para participar en una concentración no autorizada", agregó Chan. El magistrado argumentó que "la Ley Básica (la mini-Constitución de Hong Kong) garantiza la libertad de reunión. Pero establece que esta libertad y esos derechos no son absolutos y están sujetos a restricciones, sin importar el estatus de los participantes".

Durante décadas, la excolonia británica fue el único lugar en China donde se conmemoraba la sangrienta intervención del ejército chino contra el movimiento social y estudiantil de 1989 en Pekín, que reclamaba contra la corrupción y exigía democracia. La represión, que dejó en torno a los 1.000 muertos, es un tema tabú en China, y nada indica que en Hong Kong pueda volver a conmemorarse en el futuro.

China aprovechó la pandemia del SARS-CoV-2 y las restricciones impuestas para combatirla para restringir drásticamente las libertades y obstaculizar a la oposición y encarcelar a los disidentes. Además de la polémica Ley de Seguridad Nacional, una nueva campaña para hacer que "Hong Kong sea gobernado por los patriotas" permitirá juzgar de antemano la lealtad de cualquier candidato a un cargo.

