Diego García-Sayán: “El poder político quiere meter las narices en la Justicia”

La Justicia sufre “problemas y amenazas” en algunos países de América Latina, como Guatemala o el Salvador. Así lo asegura en una entrevista con Deutsche Welle Diego García-Sayán, Relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. Sin embargo, el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos alerta de que el mayor problema en los países con instituciones débiles no es siempre la injerencia del poder político, sino la corrupción y el crimen organizado.

Con respecto a Bolivia, país que acaba de visitar invitado por el Gobierno de Luis Arce, dijo que dos de las mayores debilidades de su sistema judicial son el difícil acceso de las mujeres y de los pueblos indígenas a la Justicia.

