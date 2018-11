Die Zeit asegura que Seehofer renunciará a jefatura de la CSU

El semanario alemán Die Zeit aseguró este miércoles (07.11.2018) que el líder de la Unión Cristianosocial (CSU), Horst Seehofer, habría decidido renunciar en los próximos días a su cargo como jefe del partido, emulando a la canciller Angela Merkel, quien recientemente anunció que no repostulará al cargo como mandamás de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido hermano de la CSU bávara.

Citando a varios cercanos a Seehofer, el periódico (que goza de prestigio en Alemania) aseguró que el político pretende, en todo caso, pretende mantenerse como ministro Federal del Interior. Ambos escenarios se barajaban en el entorno del dirigente, pero es primera vez que cercanos a Seehofer confirman estos rumores a un medio periodístico.

De acuerdo con Die Zeit, Seehofer se vio muy marcado por la decisión de Merkel. "Desde ese momento, Horst se sintió muy aliviado, porque su nombre no se sumó a la lista de hombres que cayeron en el llamado ‘cementerio de Merkel'”, dice una de las fuentes consultadas, en referencia a la enorme cantidad de hombres que vieron menguado su poder eclipsados por la enorme sombra de la canciller.

Viejo clamor

Desde antes de la decisión de la canciller, muchos ya exigían la salida de Seehofer de la CSU, un clamor que se vio aumentado con las decepcionantes cifras que obtuvo el partido en las recientes regionales bávaras, donde perdió la mayoría absoluta. Uno de los nombres que más suena para reemplazarlo es el de Markus Söder, un viejo rival de Seehofer y actual ministro presidente de Baviera.

Consultado por la prensa, un portavoz de Seehofer dijo que no tenía nada que decir, porque no se ha tomado ninguna decisión sobre una presunta renuncia. El vocero se limitó a reiterar que el líder hará una declaración sobre las pasadas elecciones y sobre su futuro después del 12 de noviembre. En tanto, Seehofer fue duramente criticado este viernes por no presentarse en una reunión del Comité de Interior en el Bundestag.

DZC (AFP, Reuters, dpa)

Merkel y Seehofer, en tensión por refugiados y la política de asilo Un sermón para Merkel Horst Seehofer, jefe de la CSU, hermana bávara de la CDU de Merkel, critica duramente la política de la canciller, y esta se tiene que quedar quieta durante 13 minutos, escuchándolo, como si fuera un alumna recogiendo sus malas notas. Esto ocurrió en noviembre de 2015 en la conferencia del partido de la CSU, a la cual Merkel fue invitada. La cara de Merkel lo dice todo.

Merkel y Seehofer, en tensión por refugiados y la política de asilo La fase de armonía En efecto, hubo una fase en la que todo parecía funcionar de mil maravillas: en diciembre de 2013, antes de la crisis de los refugiados, todo parecían entenderse bien. Los lideres de partido Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) y Horst Seehofer CSU) tienen en sus manos el acuerdo de coalición de la nueva "Gran Coalición".

Merkel y Seehofer, en tensión por refugiados y la política de asilo "Lo lograremos" Finales de agosto de 2015: en una conferencia de prensa, Merkel explica la frase que caracteriza su cancillería como ninguna otra: "Lo lograremos", refiriéndose a que su gobierno, y los alemanes, podrán con la llegada masiva de refugiados a Alemania. Seehofer no está de acuerdo y pronto presentará sus propios planes.

Merkel y Seehofer, en tensión por refugiados y la política de asilo Los bávaros se preparan para la lucha En la conferencia de partido del CSU en enero de 2016, Seehofer demanda por primera vez una limitación de la inmigración. Alemania podría aceptar un máximo de 200.000 refugiados al año, según él. El ataque de Seehofer sorprendió a Merkel.

Merkel y Seehofer, en tensión por refugiados y la política de asilo ¿Un brindis por el futuro común? A pesar de todos los desacuerdos, ambos son conscientes de su interdependencia y se acercan de nuevo con dificultad. En mayo de 2017 toman juntos una cerveza en plena campaña electoral. Merkel no parece muy convencida de todo esto.

Merkel y Seehofer, en tensión por refugiados y la política de asilo ¿Todo es comprensión? Y de las cervezas al congreso de la CSU. En diciembre de 2017 la conferencia de la CSU ofrece un panorama totalmente distinto a del 2015. El conflicto sobre los refugiados parece haber desaparecido. ¿Y por qué? Alemania se encuentra en plana campaña electoral.

Merkel y Seehofer, en tensión por refugiados y la política de asilo Conversaciones de coalición difíciles Las imágenes de una armonía, no del todo real, han hecho lo suyo. Merkel y Seehofer se preparan, a fines de octubre 2017, para las negociaciones de coalición, tras la victoria en las elecciones generales. Pero ya aquí se notan de nuevo las discrepancias. El tema dominante es, una vez más, la política de refugiados.

Merkel y Seehofer, en tensión por refugiados y la política de asilo El se queja, ella se calla Seehofer no cede. Se trasladó de Munich a Berlín como nuevo ministro del Interior. En Múnich, Markus Söder asumió el cargo de primer ministro bávaro. Seehofer sigue criticando a Merkel, aunque con más cautela que antes.

Merkel y Seehofer, en tensión por refugiados y la política de asilo Los adversarios de Merkel Seehofer pospone la presentación de su "Plan Maestro de Migración" debido a controversias con la canciller. Mientras Merkel invita a una cumbre sobre la integración, Seehofer se encuentra con el canciller austriaco Sebastian Kurz, a quien se siente políticamente cercano. El jueves pasado, las fracciones de la Unión se reunieron por separado. Ahora, en Alemania todos se preguntan cómo seguirá esto. Autor: Ralf Bosen



