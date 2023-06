Diabetes en Sierra Leona

Necesita dosis de insulina, pero en su país hay muy pocos médicos que saben cómo tratar la enfermedad.

Imagen: DW

Hawa se encuentra en una situación precaria. Según la Organización Mundial de la Salud, Sierra Leona cuenta con apenas un puñado de médicos por cada 100 mil habitantes. En el país africano hay muy pocas clínicas que tratan la enfermedad. Igualmente escasa es la insulina, que suele ser ingresada en maletines, gracias a donaciones privadas de países industrializados.

En el primer mundo, el medicamento está disponible en todas partes, por el contrario en países del Sur Global, como en Sierra Leona, es prácticamente desconocido. Hawa teme ser una carga para su familia, pero ha encontrado ayuda.

Un reportaje de Chernor 'Justice' Thoronka.



Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 10.06.2023 – 10:03 UTC

SÁ 10.06.2023 – 13:03 UTC

SÁ 10.06.2023 – 22:15 UTC

DO 11.06.2023 – 08:15 UTC

DO 11.06.2023 – 11:15 UTC

DO 11.06.2023 – 15:15 UTC

LU 12.06.2023 – 00:15 UTC

LU 12.06.2023 – 04:15 UTC

LU 12.06.2023 – 07:03 UTC

LU 12.06.2023 – 16:03 UTC

LU 12.06.2023 – 19:03 UTC

MA 13.06.2023 – 10:45 UTC

MA 13.06.2023 – 17:03 UTC

MI 14.06.2023 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6