Deutsche Bank sondea posible fusión con el Commerzbank

El Deutsche Bank decidió iniciar conversaciones informales con el Commerzbank para una posible fusión entre las dos principales entidades crediticias de Alemania, adelanta este sábado (09.03.2019) el dominical alemán Welt am Sonntag. El directorio de la mayor entidad financiera alemana resolvió iniciar conversaciones con su principal competidor, señala el periódico en base a fuentes financieras.

Ya "hubo contactos no oficiales en un círculo muy pequeño" que ni siquiera alcanzaron el nivel en el que deben ser obligatoriamente informados, agrega. Portavoces de ambos bancos se negaron a comentar la información, pero las especulaciones sobre una fusión de los últimos dos grandes bancos independientes de Alemania circulan desde hace meses.

Desde mediados del año pasado, el subsecretario de Finanzas y exjefe en Alemania de Goldman Sachs, Jörg Kukies, y el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, abogan por que los bancos alemanes tengan una mayor fortaleza. El Gobierno federal declaró que "está abierto a opciones económicamente viables" y espera una decisión para las próximas semanas, sostiene el Welt am Sonntag.

El Estado alemán es el principal accionista del Commerzbank hace más de diez años, con cerca del 15 por ciento del paquete accionario en su poder. La adquisición del atribulado Dresdner Bank dejó al Commerzbank en plena crisis financiera internacional al borde de la quiebra. El Estado salió a salvarlo con un paquete millonario. Fue la primera vez que el Estado alemán obtenía una participación directa de un gran banco privado.

En las sedes centrales de ambos bancos en Fráncfort se mantiene hasta ahora la reserva sobre una fusión cada vez más cercana. Las especulaciones son "comprensibles", había declarado el presidente del Commerzbank, Martin Zielke, a mediados de febrero durante la presentación del balance. "Esto es algo que no es nuevo. Pero no tiene ningún sentido comentar estas especulaciones o participar en ellas", señaló en aquel momento Zielke.

El presidente del Deutsche Bank, Christian Sewing, se mostró en tanto combativo hace dos semanas: "Lo tenemos en nuestras manos". "Creemos en nuestro plan", señaló en referencia a los rumores sobre la fusión. "Para ello tenemos que trabajar duro. Y sobre todo lo demás no me preocupo. No participamos de estas especulaciones", afirmó.

Acerca del papel que cumple Berlín en este tema, el jefe del Deutsche Bank celebró "contar con un Gobierno federal que se preocupa activamente por el lugar financiero que ocupan Alemania y Fráncfort". (dpa)