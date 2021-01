Deutsche Bank no hará más negocios con Trump, según The New York Times

El Deutsche Bank decidió no hacer más negocios en el futuro con el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, o con sus empresas, que representan clientes importantes, tras la invasión violenta de sus seguidores al Capitolio, aseguró el diario The New York Times este martes (12.01.2021).

Sin embargo, el banco no cortaría todo tipo de contacto con el magnate republicano, quien todavía debe más 340 millones de dólares a la entidad, añadió el medio.

De esa forma, el Deutsche Bank se suma a diferentes empresas que ya decidieron cortar sus vínculos financieros con Trump, acusado por algunos de haber incitado a sus seguidores a invadir violentamente el Capitolio, la sede del Congreso estadounidense, el 6 de enero.

La dirigente de la filial estadounidense del banco, Christiana Riley, ya había condenado severamente los incidentes en la red profesional LinkedIn la semana pasada al denunciar "un día sombrío para Estados Unidos y (su) democracia".

La entidad alemana es uno de los grandes bancos occidentales que continuaron prestando dinero al imperio de Trump tras la quiebra de varios de sus casinos en la década de 1990.

Esta decisión le puso en el centro de numerosas investigaciones en Estados Unidos. (afp/dpa)