Deudas: Un círculo vicioso

"Acuda a nosotros si está endeudado y no ve ninguna salida. Si las deudas crecen, a pesar de los esfuerzos por reducirlas. O si no sabe cómo pagar las cuotas de la tarjeta de crédito”. Henning Dimpker, director del Servicio Central de Asesoramiento de Deudores, explica por qué mucha gente acude a pedir ayuda. "En el pasado la gente estaba endeudada por un solo motivo, por ejemplo por comprar una casa; hoy en día, hay dos o incluso tres”.

Los asesores hablan de los "seis grandes”, de los cuales comprar una casa no es la causa principal del endeudamiento. "Hoy en día, las principales razones son el desempleo y los bajos ingresos constantes. El sector que recibe salarios bajos ha crecido considerablemente en los últimos 10 o 15 años”, explica el trabajador social. Además, la mayoría de las personas que acuden a Dimpker están enfermas, divorciadas, o simplemente han vivido por encima de sus posibilidades. "Y también están los trabajadores autónomos. En su mayoría son jóvenes que no están empleados”.

Henning Dimpker, asesor de deudas.

Durante mucho tiempo, solo venían jóvenes a pedir ayuda. Pero, "ahora se trata principalmente de gente mayor entre 50 años y 60 años, y cada vez se ven más mayores”, explica el asesor de deudores. Según Dimpker, la gente suele endeudarse en una situación de crisis: un ingreso que se pierde, una separación, o incluso una enfermedad repentina.

La ayuda profesional se reclama muy tarde

Cuando la gente pide asesoramiento, en general ya es demasiado tarde. Durante muchos años han estado endeudados, y han aprendido a vivir con las deudas. "Acuden a nosotros cuando sus cuentas están embargadas y no pueden tener acceso a su dinero”. En la fase inicial, los pagos a plazos y las conciliaciones extrajudiciales siguen siendo posibles, pero en el caso de las deudas cuantiosas, solo queda comenzar con el procedimiento de insolvencia. "Cuanto más tiempo la gente pasa endeudada, menos motivación tiene para lidiar con sus problemas”, explica Henning Dimpker.

Además, existe un fenómeno muy alemán: la gente no habla de dinero, y mucho menos de deudas. "'¿Cuánto ganas?' esta es una pregunta tabú entre los alemanes. La gente que está endeudada suele guardar silencio por vergüenza, y hacer cosas absurdas para que los vecinos no lo noten. Por ejemplo: no vende el coche, pero no paga la renta”, explica el trabajador social.

La deuda se convierte en un círculo vicioso

Alrededor de un tercio de los deudores acuden a Dimpker por iniciativa propia, un tercio son llevados por los familiares y amigos, y el otro tercio acuden a la Oficina de Empleo (Jobcenter) para pedir consejo. En primer lugar se procura asegurar las condiciones de vida. "Lo más importante es conservar la vivienda. Si alguien no tiene un hogar, no podemos hablar de deudas”. Las siguientes preguntas en la agenda de Dimpker son: ¿Pudo pagar la luz? ¿Y el seguro médico? "Es especialmente importante que las familias puedan vivir en un apartamento calefaccionado y, en el caso de pacientes con enfermedades crónicas, que tengan los cuidados mínimos que ofrecen los seguros médicos”.

Pero, ¿qué pueden hacer los políticos para reducir el número de deudores en los próximos años? "Acercarse a los habitantes que se encuentran en situación extrema. Y mejorar la red de asesoría para deudores”, afirma Henning Dimpkers.