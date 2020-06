Detienen en Bielorrusia al principal candidato opositor

Las autoridades bielorrusas detuvieron el jueves (18.06.2020) a Viktor Babariko, el principal rival del presidente Alexander Lukashenko en las elecciones presidenciales, bajo la acusación de "fraude". "Fue detenido porque fue el organizador directo de actividades ilegales. Intentó presionar a testigos, esconder pistas de crímenes cometidos y retiró recientemente una gran cantidad de dinero de las cuentas bajo su control", explicó Ivan Tertel, director del Comité de control estatal.

Según los investigadores, Babariko encabezaba "un grupo organizado con empleados actuales y exempleados" de Belgazprombank, que había sido dirigido por el opositor. Ese grupo sería responsable de fraudes y blanqueo de dinero por más de 60 millones de dólares.

El equipo de campaña había indicado previamente a la AFP que Babariko estaba siendo interrogado en el Departamento de Investigaciones Financieras. Su domicilio fue allanado, según la misma fuente. El opositor y su hijo tenían previsto acudir el jueves a la sede de la comisión electoral en Minsk para formalizar su candidatura.

"Todos mis pecados no son suficientes para que me acusen de un crimen y, de alguna forma, me aíslen y me retiren de la carrera electoral", aseguró el miércoles a Efe Babariko en conversación telefónica desde Minsk. (afp/efe)

