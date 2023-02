Detectan sorprendente capa de roca fundida bajo las placas tectónicas de la Tierra

Un equipo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin (UTA) ha descubierto una nueva capa debajo de la corteza terrestre que está formada por rocas fundidas calientes y puede ayudarnos a entender mejor útil cómo funciona la actividad de las placas tectónicas de nuestro planeta.

Hasta ahora era sabido que el movimiento de las placas, responsable de terremotos y la formación de montañas, es causado por el flujo de la roca semilíquida en el manto. Ahora, los científicos han descubierto una "nueva capa" de roca parcialmente fundida en el interior de la Tierra. Esta se encuentra a unos 160 kilómetros de la superficie terrestre, y forma parte de la llamada astenosfera, ubicada debajo de las placas tectónicas de la Tierra, en el manto superior.

Modelo de las diferentes capas de la Tierra.

Sin el efecto esperado

A diferencia de gran parte del manto, en su mayoría sólido, esta parte está hecha de roca parcialmente derretida que fluye como miel y por el que se mueven suavemente las placas tectónicas. Sin embargo, esta capa de roca líquida no parece influir en el flujo de las rocas del manto.

"Cuando pensamos en algo que se derrite, intuitivamente pensamos que el derretimiento debe desempeñar un papel importante en la viscosidad del material", explica Junlin Hua, estudiante de doctorado que dirige la investigación. "Pero lo que encontramos es que incluso cuando la fracción derretida es bastante alta, su efecto sobre el flujo del manto es muy pequeño."

¿Porqué se mueven las placas tectónicas?

Según los autores, son la convección del calor y la roca en el manto las que influyen principalmente en el movimiento de las placas. Demostrar que la capa de fusión no tiene influencia en la tectónica de placas simplifica la elaboración de modelos informáticos.

"No podemos descartar que el derretimiento local no importe", agregó Thorsten Becker, coautor del estudio y profesor que diseña modelos geodinámicos de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas de la Escuela Jackson. "Pero creo que nos impulsa a ver estas observaciones de derretimiento como un marcador de lo que está sucediendo en la Tierra, y no necesariamente como una contribución activa a nada”.

Aunque investigadores ya habían podido observar este fenómeno, se pensaba que era una anomalía puntual. Sin embargo, como se sabe ahora, es una sola capa presente en todo el planeta.

