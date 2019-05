Destapan “carrusel”, una gigantesca trama de evasión fiscal y apoyo a terrorismo en Europa

La plataforma "Correctiv" es coordinada desde Alemania, ya en el pasado ha informado sobre otros casos de delitos económicos y en esta ocasión describe un sistema que atraviesa toda Europa y que al que se da el nombre de "carrusel". A ese grupo de periodistas de investigación pertenecen, entre otros, medios como el francés "Libération", el alemán "Handelsblatt", el italiano "Ilsole24Ore" o el español "El Confidencial".

A través de un comercio transnacional de mercancías, la trama evita el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y logra devoluciones del fisco de cantidades que no se han pagado nunca, revela "Correctiv". En ese negocio está, por ejemplo, el líder de una célula de Al Qaeda descubierta en Melilla (España), Zakaria Sais, quien llegó a aparecer como gerente de la empresa danesa Q Transport, responsable de una estafa fiscal por valor de 22 millones de euros.

Amir Bahar: ¿Millonario vendiendo solo celulares?

La historia central de "Correctiv" empieza con un caso concreto, el de un joven identificado como Amir Bahar, un nombre ficticio, que se hizo multimillonario antes de cumplir veinte años tras haber empezado a vender teléfonos móviles en el patio de una escuela alemana a los 16 años. Cuando Amir Bahar fue detenido en 2014 tenía once empresas y comerciaba no sólo con teléfonos móviles sino también con consolas, cables de cobre y certificados de CO2. Sin embargo, Bahar no hacía sus ganancias con sus productos sino ante todo con lo que obtenía de los delitos fiscales. Al final, Bahar fue condenado por evasión fiscal por valor de 40 millones de euros.

Bahar sólo es un ejemplo de un negocio que ha hecho decir a un agente del fisco inglés, citado por "Correctiv", que no entiende por qué "hay gente que elige otras formas de criminalidad y trafica con drogas pudiendo ganar tanto dinero con estas estafas en carrusel". En los "carruseles" los negocios con los productos -desde objetos de uso diario hasta certificados de emisiones de CO2 pasando por metales y gas- son legales. El delito se comete en la estafa al fisco de la que también se derivan las ganancias millonarias.

Alemania ha pedido extradición de Singh, pero anda libre

En el negocio, Amir Bahar sólo era un personaje subordinado que disfrutaba sólo de una pequeña parte de los beneficios. Por detrás hay personas con más influencia en ese mundillo como, según "Correctiv", el británico Peter Virdde Singh, conocido con el alias de "Batman" y que se presenta a sí mismo como un magnate inmobiliario con cierta tendencia filantrópica y una fortuna de 4.500 millones de libras.

Virdee Singh fue detenido en 2017 en el aeropuerto londinense de Heathrow y Alemania ha pedido su extradición pero actualmente está en libertad bajo fianza. El proceso contra Amir Bahr, que fue extraditado a Alemania tras haber sido detenido en Estados Unidos; llevó a que se abriera un sumario contra directivos del Deutsche Bank por su participación en negocios de carrusel. En abril de 2016 Bahar fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel, de los que se descontaron los dos años que estuvo en prisión preventiva. A finales de abril de 2016 salió en libertad condicional.

jov (efe, thebrusseltimes)