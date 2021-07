Desestima Erling Haaland nuevos rumores sobre su posible salida del Borussia Dortmund

El delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland, comentó con una sonrisa las especulaciones sobre supuestos planes para abandonar la Bundesliga, así como sobre una supuesta oferta del Chelsea por valor de 175 millones de euros.

"Eso es mucho dinero para una sola persona. Para ser honesto, espero que sean solo rumores ”, dijo el martes el joven de 21 años en el campo de entrenamiento del Borussia Dortmund en Bad Ragaz. Su contrato con el club alemán tiene vigencia de tres años más. "Disfruto de mi tiempo aquí. No hay nada más que decir al respecto ”, añadió Haaland.

"Muchos pases, o me enojo"

Sin embargo, en el mercado de transferencias persisten los rumores. Los más recientes ligan al delantero con el club londinense financiado por el multimillonario Roman Abramovich. "No lo leo todo, ni todos los días. Hasta ayer, tenía más de un mes de no haber hablado con mi representante. Es algo a lo que no doy tanta importancia ”, dijo Haaland.

El fichaje de Donyell Malen procedente del PSV Eindhoven, operación que se considera inminente, parece complacer al atacante noruego. Incluso antes de la primera sesión de entrenamiento del holandés de 22 años con su nuevo club, Haaland comprometió en broma a su nuevo compañero de equipo: "Espero que le agrade la idea de jugar conmigo. Le dije que me diera muchos pases de gol, o de lo contrario, me enojaré con él ".

EL(dpa)