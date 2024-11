Descubriendo a Marco Polo

700 años después de su muerte, seguimos sus pasos, que tendieron puentes entre China y Occidente.

Imagen: DW

En el siglo XIII, Marco Polo, hijo de un mercader veneciano, emprendió un audaz viaje. Partiendo de Venecia, llegó hasta el misterioso imperio de Kublai Khan, en el este de China. Su aventura, relatada en Il Milione - Los Viajes de Marco Polo - cimentó su legado como uno de los viajeros más famosos de la historia. Marco Polo tendió un puente entre Oriente y Occidente, en una época en la que gran parte del mundo seguía siendo desconocido.

Imagen: DW

Aún hoy, Marco Polo inspira a aventureros, como Alberto y Dino, dos venecianos resueltos que, a pesar de las tensiones geopolíticas, recorrieron en bicicleta la histórica Ruta de la Seda y documentaron su viaje en un videoblog.

Imagen: DW

Quanzhou es el centro neurálgico más importante de la Ruta de la Seda marítima. En tiempos de Marco Polo fue una bulliciosa metrópolis. Hoy se la considera una “pequeña” ciudad china, con más de un millón de habitantes.

Acompáñenos a explorar la huella imperecedera de Marco Polo 750 años después de su épico viaje y las nuevas fronteras que hemos tenido que traspasar.

