Descubren en Siria "inigualable" mosaico romano del siglo IV en un antiguo bastión de rebeldes

Las autoridades sirias revelaron la semana pasada un mosaico de la época romana del siglo IV de nuestra era, entre "los más excepcionales" y "más completos del país". El mosaico, de 1.600 años de antigüedad, fue descubierto en la ciudad de Rastan, en la provincia de Homs (centro).

El director de los estudios de excavación y de la misión arqueológica en Al Rastan, Humam Saad, dijo a dpa que el descubrimiento tuvo lugar en 2018, pero la zona estaba entonces bajo el control de las fuerzas de la oposición. Las tropas gubernamentales reconquistaron más tarde la ciudad.

Al Rastan, que fue testigo de fuertes combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes de la oposición desde que estalló el levantamiento de Siria en 2011, tiene muchos sitios arqueológicos antiguos que datan de la época romana.

Guerra entre griegos y troyanos

Saad añadió que el descubrimiento se considera uno de los paneles de mosaico más importantes y raros del mundo, con una longitud de 20 metros y una anchura de 6 metros. Presenta dos escenas principales. Dijo que sus detalladas escenas muestran la guerra entre griegos y troyanos. El mosaico también muestra guerreras amazonas.

Se trata del noveno mosaico descubierto en ese sitio.

"No hay un mosaico similar", indicó Saad a AFP, y precisó que la obra no es "la más antigua" en Siria, sino "la más completa y más excepcional". "La parte descubierta hasta ahora mide 20 metros de largo y seis de ancho", señaló y subrayó que existen otras partes que no fueron aun reveladas.

Tierra de civilizaciones plurimilenarias, desde los Cananeos a los Omeyas, pasando por griegos, romanos y bizantinos, Siria está llena de tesoros arqueológicos.

Algunos sitios han registrado destrucciones durante la guerra que se inició en 2011. En la ciudad de Homs, la iglesia Oum al-Zinar fue quemada, la mezquita Jalid Ibn al-Walid dañada y en Rastan fueron robados mosaicos.

FEW (AFP, dpa)