Descubren a presunto espía egipcio en oficina de prensa de Merkel

La Policía alemana anunció este jueves (09.07.2020) el inicio de una investigación contra un presunto espía egipcio que trabajaba para el servicio de prensa de la canciller Angela Merkel.

El hombre es sospechoso "de haber trabajado durante años para un servicio de inteligencia egipcio", subrayó la Inteligencia interior alemana en un informe, y añade que la investigación abierta en diciembre de 2019 "continúa" en la actualidad. No dio informaciones sobre su identidad o sobre lo que ha ocurrido con él en los últimos meses, y habló solo de "medidas" tomadas por la policía en su contra.

Martina Fietz, viceportavoz del Gobierno, se negó a proporcionar ningún detalle sobre el caso o sus implicaciones, dado que, como señaló, la investigación todavía está en curso, aunque explicó que el servicio de visitas se encarga de organizar los viajes que hacen a la capital grupos de votantes invitados por sus diputados.

Los empleados de este departamento, precisó, no tienen acceso a datos de periodistas, acreditaciones de prensa o encuentros oficiales de miembros del Gobierno o del Parlamento, dando a entender que el sospechoso no habría podido obtener información sensible.

Empleado "de grado intermedio"

Según el diario alemán Bild, el hombre es un empleado de la función pública alemana "de grado intermedio", jerárquicamente a un nivel más elevado que los que se inician, pero que no hace parte de los altos cargos.

Trabajaba en el servicio de visitas del centro de prensa federal alemán, el Bundespresseamt, servicio encargado especialmente de la comunicación sobre las actividades de la cancillería. Este caso es por lo tanto incómodo para Merkel. El presunto espía se ocupaba en ese marco de recibir a los visitantes. Según Bild, podría por ese medio haber vigilado a los periodistas egipcios.

Información sobre opositores al régimen egipcio

Según el informe de la Inteligencia interior alemana, tanto el Servicio de espionaje exterior egipcio (GIS) como el Servicio de inteligencia interior (NSS) son activos en Alemania.

Su objetivo es conseguir información sobre opositores al régimen egipcio del presidente Abdel Fattah al Sisi que viven en Alemania, en especial simpatizantes de la cofradía de los Hermanos Musulmanes, prohibida desde 2013 en el país árabe. También se interesan en los miembros de la comunidad cristiana copta y tratan de reclutar egipcios como espías.

