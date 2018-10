Desarme atómico pacto por pacto: un recuento histórico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está causando un gran revuelo a nivel internacional con la amenaza de poner fin al Tratado de Reducción de Misiles Nucleares de Medio Alcance (INF, por sus siglas en inglés). En 1987, los dos Estados habían acordado, en el tratado, destruir todos los misiles terrestres de corto y medio alcance (de 500 a 5.500 kms.) y prohibir su producción. Ahora, expertos temen el resurgimiento de una nueva carrera armamentística entre Rusia y Estados Unidos.

No obstante, el Tratado INF no es el único acuerdo desde 1963 para limitar las armas nucleares. Después de la crisis de Cuba de 1962, que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear, varios Estados comenzaron a contrarrestar la amenaza de las armas nucleares a través de acuerdos.

Aquí, un recuento general de los diferentes tratados históricos.

Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares (1963)

El pacto prohíbe los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio y bajo el agua. En 1974, 1976 y 1996 se complementó con nuevos convenios. Originalmente fue llevado a cabo por el Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos. Más tarde, India (1963), Israel (1964) y Pakistán (1988) –todos Estados con armas nucleares– se unieron y firmaron el tratado. Pakistán, entre otros países firmantes, aún no lo ha ratificado. Alemania firmó el tratado en agosto de 1963.

Tratado de no Proliferación Nuclear (1968)

Este es uno de los acuerdos más importantes sobre la limitación de armas nucleares. En lo pactado, las cinco potencias nucleares oficiales (Estados Unidos, Francia, la República Popular de China, el Reino Unido y la Unión Soviética) no tienen permitido entregar armas nucleares a terceros. Los Estados que se hayan adherido al tratado y que no posean armas nucleares no podrán adquirirlas ni producirlas. Hasta la fecha, 191 estados han firmado o aceptado el tratado. Solo cuatro Estados no se han convertido en miembros: India, Israel, Pakistán y Sudán del Sur. Corea del Norte se retiró en enero de 2003. Su status se ha mantenido abierto desde entonces.

Acuerdo sobre Accidentes Nucleares (1971)

Según el acuerdo, en caso de que haya un incidente atómico, las superpotencias deben informarse de inmediato. En consecuencia, una guerra nuclear "no intencional" podría evitarse.

SALT-I (Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas) y el Tratado ABM (1972)

El acuerdo, cerrado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, constaba de dos partes: primero, fue esencialmente una prohibición, a cinco años, de los nuevos misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y los misiles balísticos lanzados desde submarinos marinos (SLBM). Segundo, el acuerdo lidiaba con los misiles antibalísticos (ABM); el pacto permitió el despliegue de sistemas antiaéreos de defensa contra misiles cerca de Moscú y Washington. Estados Unidos terminó unilateralmente el Tratado ABM en 2001. SALT-I no pudo parar la carrera armamentística de las dos superpotencias. El tratado simplemente significó que la Unión Soviética renunció en gran medida a su liderazgo en armas nucleares, dando a Estados Unidos la oportunidad de ponerse al día.

SALT-II (1979)

SALT-II fue una nueva regulación del acuerdo predecesor. Por primera vez, no solo los misiles de largo alcance fueron limitados, sino también los de mediano alcance. Inicialmente, el contrato se limitó hasta 1985, pero fue reemplazado solo hasta 1991 por el START-1. El Senado de Estados Unidos se negó a ratificar el acuerdo gracias a la invasión de la Unión Soviética en Afganistán en 1979. Sin embargo, Washington acordó acatar las regulaciones mientras Moscú también lo hiciera.

Tratado de Reducción de Misiles Nucleares de Medio Alcance (INF) (1987)

Este es el tratado del que Trump está hablando actualmente. El acuerdo prevé la destrucción controlada de todos los misiles terrestres en Europa con rangos entre 500 y 5.500 kilómetros. Además, se prohibieron nuevas armas de esta categoría. El tratado se considera un gran avance en la búsqueda del desarme, ya que fue una verdadera renuncia a toda una familia de armas. Además, por primera vez se asoció a procedimientos de controles efectivos, y no solo a topes. El 31 de mayo de 2001, el contrato fue implementado en su totalidad. Su duración es ilimitada. Ambas partes tienen derecho a rescindir el contrato. Ya en 2007, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que el tratado ya no servía a los intereses de seguridad rusos debido al comportamiento de Estados Unidos. En 2014, Estados Unidos acusó a Rusia de violar el tratado por primera vez.

START I (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas) (1991)

Este fue el primer acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Rusia después del fin de la Guerra Fría. Entró en vigor en 1994 y pretendía reducir la reserva de sistemas de gran alcance (más de 5.000 kilómetros) en un promedio de 25 a 30 por ciento a 8.500 ojivas estadounidenses y 7.000 soviéticas. A través de un protocolo adicional, el pacto aplicó para Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania. Los últimos tres Estados ya no poseen armas nucleares. A finales de 2009, el contrato expiró.

START II (1993)/SORT (2001)

En 1993, se acordó una reducción adicional de las armas: Estados Unidos todavía quedaría con 3.500 ojivas, mientras que Rusia, 3.000. No fue hasta el año 2000 cuando la Duma rusa ratificó el tratado. Sin embargo, en 2001, Estados Unidos anunció su salida del Tratado ABM, que era una condición para la ratificación de Rusia. Por lo tanto, el contrato no entró en vigor. En cambio, en 2001, se llegó a un nuevo acuerdo: SORT (Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas). Ambas partes acordaron reducir las ojivas unilateralmente en lugar de concluir el START II. Sin embargo, a diferencia de START II, el acuerdo no hizo referencia a cohetes portadores sino solo a las ojivas preparadas.

New START (2010)

En 2010, Estados Unidos y Rusia firmaron un nuevo tratado sobre medidas para restringir aún más las armas nucleares. A partir de su ratificación, y durante los próximos siete años, el tratado pretende reducir el número de ojivas de 2.200 a 1.550 y el número de cohetes de 1.600 a 800. Fue ratificado por Estados Unidos en 2010 y Rusia en 2011. La reducción de armas debía completarse en febrero de 2018. En 2013, Estados Unidos anunció su intención de renegociar el acuerdo START. La renegociación llegó solo hasta el año pasado, bajo la Administración Trump.

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (en negociación desde 2016)

El acuerdo, impulsado por Naciones Unidas, pretende prohibir el desarrollo, producción, prueba, adquisición, almacenamiento, transporte, estacionamiento y despliegue de armas nucleares. Las primeras negociaciones ocurrieron en 2016. En julio de 2017, el contrato fue adoptado con 122 votos. A mediados de agosto de 2018, 60 estados habían firmado el tratado y 14 lo habían ratificado. Está previsto que entre en vigor 90 días después de la 50ª ratificación. No se espera la ratificación por parte de Rusia y Estados Unidos. La mayoría de los países de la OTAN rechazan el proyecto.

