Derrotado el acuerdo de "brexit", Londres amanece una vez más entre incógnitas

Reino Unido amanece este miércoles (16.01.2019) sumido una vez más en la incógnita de cómo se desarrollará el nuevo capítulo del drama del "brexit", luego de que el Parlamento británico rechazase ayer martes el acuerdo alcanzado entre la primera ministra, Theresa May, y la Unión Europea (UE).

A 73 días de que se formalice el divorcio de Londres con Bruselas, el 29 de marzo de 2019, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May por 432 votos en contra y 202 a favor, agudizando aún más la ya denominada "crisis" del "brexit". La votación de ayer supone, además, la mayor derrota sufrida por un Gobierno británico en el último siglo.

La "premier" tiene de plazo hasta el próximo lunes (21.01.2019) para proponer un plan alternativo, si supera este miércoles la moción de censura que presentó el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien aspira con contar con el apoyo de esos 230 parlamentarios que el martes se mostraron contrarios al pacto. La moción será debatida a partir de las 13.00 GMT y votada en los Comunes sobre las 19.00 GMT.

Si la líder conservadora no logra sumar los votos de al menos la mitad de la Cámara, el país se puede ver abocado a unas elecciones generales anticipadas, el objetivo prioritario de su mayor rival político. "Está claro que la Cámara no apoya este acuerdo, pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda", comentó la perseverante dirigente, que tratará una vez más de dialogar con los políticos británicos y comunitarios a fin de mejorar el acuerdo, en un intento de que supere un nuevo trámite parlamentario.

A las puertas del edificio parlamentario, numerosos ciudadanos se han reunido con banderas y pancartas, tanto los favorables al "brexit" como los que prefieren revertir el proceso y conseguir un segundo referéndum que permita evitar la ruptura con la UE.

¿Quién tiene en sus manos el futuro de May?

La posibilidades de que May se mantenga en el cargo pasan por el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), con cuyo apoyo gobierna en minoría, y que confirmó que no se sumará a la moción de censura pese a su oposición al tratado de salida.

Su futuro político depende también de sus propios compañeros de filas. Entre ellos, el exministro de Exteriores Boris Johnson, defensor de un "brexit" duro, quien sostuvo que los diputados han dado a la primera ministra un "mandato masivo" para renegociar con fuerza el acuerdo en la UE.

¿Y si triunfa la moción de censura?

En el hipotético caso de que el Gobierno conservador fuera derrocado, se abriría un periodo de 14 días en el que May u otro candidato podrían proponer otro Ejecutivo que cuente con la aprobación del Parlamento. De lo contrario, se abriría el proceso para celebrar unas elecciones generales anticipadas, algo que el Partido Laborista lleva tiempo demandando.

La presión sobre la líder conservadora, cuya autoridad ha tocado fondo, llega asimismo desde el bloque comunitario. El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, pidió a Londres rapidez en "aclarar" sus intenciones.

