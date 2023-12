"Der Krimskrams"

En toda casa suele haber un cajón en la cocina, un armario o una caja debajo de la cama destinados a cosas que no tienen tanto valor y no se usan con mucha frecuencia. En otras palabras, allí se guardan las chucherías. Los cachivaches son una colección de objetos pequeños, y que resultan imposibles de tirar cuando uno hace limpieza. "Kram” significa objeto, o cosa. Antiguamente esta palabra hacía referencia al material con el que se cubrían los puestos de los mercados. Sin embargo, "Krims” no tiene ningún significado, es la misma palabra pero con una vocal de diferencia.