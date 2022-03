Deportes extremos - ¿Por qué crean adicción?

Como por ejemplo, lanzarse por acantilados con los llamados trajes de alas o descender los desfiladeros de los Alpes con una armadura rodante.

Los deportes se tornan peligrosos cuando la búsqueda de una "emoción" se convierte en una adicción. Una y otra vez, los deportistas entran deliberadamente en la llamada zona marginal de la vida. No están cansados de la vida, al contrario: se enfrentan al miedo a la muerte para salir reforzados. Les encanta la sensación y buscan estados emocionales positivos e intensos en los que el tiempo se estira y la felicidad inunda el cuerpo en forma de hormonas.

Pero el precio es alto, especialmente en el deporte extremo del salto base. Aquí, uno de cada 60 saltos acaba de forma trágica. Con un traje especial, el "wingsuit”, los saltadores se lanzan de cabeza desde acantilados rocosos en vuelo libre evitando las laderas de las montañas hacia el valle.









Maximilian Werndl, de 32 años, formó parte de la comunidad durante años. Seis buenos amigos perdieron la vida practicando este deporte. Werndl lo dejó para salvar su propia vida.



La suiza Geraldine Fasnacht también se lanza a las montañas con un traje alado. Esta atleta profesional de 39 años lleva 20 años practicándolo sin haber sufrido accidentes. Su esposo, Simon Wandeler, también es saltador de base. Ahora son padres de un niño. Se queda con la abuela cuando sus padres saltan juntos desde su montaña local en Verbier. Geraldine asegura que nunca corre un riesgo incalculable.



El francés Jean-Yves Blondeau también ha soñado siempre con volar. Pero él vive su sueño de otra manera: "Yo vuelo en la carretera". Como Rollerman, baja los desfiladeros de los Alpes sobre su vientre, sobre ruedas de goma con un blindaje de carbono que él mismo diseñó.



