¿Deporta Alemania cuidadores colombianos que tanto necesita?

Andrea y Tino Wohlmacher deberían estar descorchando champán en estos momentos. Pero los encargados de una residencia para 48 enfermos de demencia en Wilstedt, cerca de Bremen, tienen mucho trabajo justo antes de Navidad y no les alcanza el tiempo para celebraciones. Sin embargo, acaban de lograr su primera pequeña victoria en la jungla burocrática alemana de las solicitudes de asilo, la inmigración demano de obra y las deportaciones.

A los diez auxiliares colombianos empleados por ellos se les ha permitido quedarse por ahora. Se les tolera de momento gracias a contratos de formación de dos o tres años y en principio están protegidos para no ser devueltos a su país de origen. Andrea Wohlmacher dice a DW: "Nos hemos quitado un peso de encima".

La historia de los diez colombianos es una lección de lo difícil que es para Alemania atraer y retener a los trabajadores que se necesitan con urgencia y, al mismo tiempo, separar claramente el asilo de la migraciónlaboral. Los sudamericanos no cualificados solicitaron asilo, que les fue denegado.

Por tanto, no pudieron cambiar de carril a la migración laboral cualificada. Se planteaba el escenario de que estos colombianos tuvieran que abandonar Alemania, y la posibilidad de que el centro se viera forzado a cerrar por falta de personal.

Andrea Wohlmacher: "Creo que somos el mejor ejemplo de la inmigración necesaria. Y eso no sólo se aplica a los trabajadores cualificados. En Alemania tenemos escasez de personal, sobre todo en el sector asistencial, desde hace décadas." Según el Consejo Alemán de Enfermería, ya faltan unos 115.000 profesionales de enfermería en puestos a tiempo completo. El mercado está vacío, muchos hospitales, servicios asistenciales y residencias de ancianos sólo pueden sobrevivir con personal procedente del extranjero.

El caso llega incluso al ministro de Sanidad

Cuando sus diez empleados fueron amenazados con ser deportados, los dos directores del hogar sacaron toda su artillería y lo hicieron público. Escribieron una carta abierta a ocho políticos y decenas de equipos de televisión visitaron Wilstedt. Una petición al gobierno federal fue firmada por 83.782 personas, y el ministro federal de Sanidad, Karl Lauterbach, incluso recibió la petición en persona.

El caso está causando conmoción en toda Alemania: ¿cómo es posible que personas bien integradas que pagan impuestos y están día y noche al lado de personas necesitadas de cuidados deban abandonar el país? Pero también está la otra cara de la moneda: ¿qué tipo de señal está enviando Alemania al extranjero si los solicitantes de asilo rechazados sin la formación adecuada pueden permanecer de alguna manera en el país después de todo? La decisión final corresponde ahora a una comisión del estado de Baja Sajonia.

Andrea y Tino Wohlmacher delante de la residencia de ancianos: 40 empleados cuidan allí a 48 pacientes con demencia. Imagen: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Al recibir la petición, el ministro federal de Sanidad, Karl Lauterbach, prometió hacer todo lo legalmente posible y continuó: "Si no tuviéramos tantos cuidadores extranjeros, ya no podríamos ofrecer el mismo nivel de cuidados en Alemania." Hay que enviar una señal: "Los cuidadores extranjeros son más que bienvenidos aquí porque confiamos en ellos y hemos tenido muy buenas experiencias con ellos".

Andrea Wohlmacher está segura: "Sin la publicidad y las conversaciones con los políticos a todos los niveles, probablemente habríamos tenido que seguir temiendo una deportación a corto plazo". El permiso excepcional pretende ahora dar un respiro a la residencia de ancianos y al equipo. Los diez colombianos están recibiendo formación como auxiliares de cuidados, cuidadores y cocineros, por lo que la deportación queda descartada... por el momento.

Conversaciones en Bogotá

El hombre que debe garantizar que la inmigración de mano de obra cualificada a Alemania se produzca de forma ordenada, es decir, no a través de una solicitud de asilo posiblemente sin posibilidades de ser aceptada, ha mantenido estos días conversaciones en la capital colombiana, Bogotá. Joachim Stamp es desde hace casi dos años el representante especial del gobierno alemán para los acuerdos migratorios. Una tarea hercúlea, con un objetivo claro: "Queremos reducir la migración irregular y permitir una mejor gestión de la migración laboral. También he dejado claro públicamente en los medios de comunicación colombianos que el camino hacia el mercado laboral alemán no pasa por el derecho de asilo, sino sólo por la inmigración ordenada de trabajadores cualificados", declaró Stamp a DW.

Joachim Stamp afirma: "Es trágico que personas simpáticas y dispuestas a trabajar duro sean explotadas por los traficantes de personas y desviadas hacia el sistema de asilo. Al parecer, muchos son desinformados deliberadamente por las estructuras de contrabando". Una cosa está clara: "Los colombianos que quieran venir a Alemania deben encontrar el camino hacia el mercado laboral".

