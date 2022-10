Depeche Mode se presenta en Berlín y anuncia su próximo álbum

Depeche Mode ha preparado un nuevo álbum y los primeros shows en vivo de la banda en más de cinco años, un anuncio que se produce meses después de la muerte del miembro fundador Andy ``Fletch'' Fletcher. La banda dijo en Berlín el martes que el álbum, "Memento Mori", se lanzará la próxima primavera. La gira que lo acompaña comenzará con lo que se anuncia como una "serie especial limitada de fechas en estadios norteamericanos" a partir del 23 de marzo. antes de una gira de estadios de verano en Europa.

Durante una transmisión en vivo desde Berlín a través de Facebook y la página de internet del grupo, el cantante principal Dave Gahan dijo que él y el pilar de la banda, Martin Gore, comenzaron a hablar en enero sobre trabajar juntos en un nuevo proyecto. Gore había estado escribiendo "durante un tiempo, durante la pandemia", y se le ocurrió el título en latín, que podría ser traducido como "recuerda que algún día morirás".

"Me gustó eso de inmediato, sentí que era adecuado para las imágenes que ya se estaban desarrollando en las canciones, que la vida puede ser tan fugaz y simplemente estar allí y luego desaparecer al minuto siguiente”, dijo Gahan a The Associated. "Vivir o no vivir, y qué hacemos mientras vivimos aquí, de eso se trata todo'', dijo.

Primer álbum sin Fletcher

El teclista Andrew Fletcher estaba a punto de unirse al resto de la banda en Santa Bárbara, California, cuando murió en mayo y no pudo escuchar nada del material, dijo Gahan. "Estoy seguro de que habría tenido mucho que decir", agregó. "Probablemente se habría preguntado por qué hay tantas canciones sobre la muerte." Fletcher formó el grupo que se convertiría en gigantes del electro-pop británico junto con sus compañeros Gore y Vince Clarke, más Gahan, en Basildon, Inglaterra, en 1980. "Memento Mori'' será el decimoquinto álbum de estudio de Depeche Mode y el primero desde "Spirit'' de 2017. Lo que vendrá después para la banda aún no está claro.

La gira del próximo año llevará a la banda al Madison Square Garden de Nueva York, al United Center de Chicago, al Kia Forum de Los Ángeles y al Scotiabank Arena de Toronto, entre otras paradas. En Europa, las sedes incluirán el Stade de France en París, el Estadio Olímpico de Berlín y el Estadio Twickenham de Londres.

