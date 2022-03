Denis Pineda: “Yo siempre he estado afuera del clóset”

Denis Pineda llegó de Cuba a Berlín en 1997. La ciudad lo cautivó por su diversidad cultural, pero antes de instalarse definitivamente en la capital alemana vivió un tiempo en Bremen donde hizo un "Master of Public Health". Califica de muy buena su formación de médico en Cuba, aunque « no se puede comparar la salud pública que había en los años 90 en la isla con la de hoy en día » dice. Su trayectoria en Cuba y en países de África, donde trabajó con Médicos Sin Fronteras, le permite comparar los diferentes sistemas de salud pública. Con particular amabilidad el Dr. Pineda lleva a Pía Castro a recorrer las instalaciones del consultorio en el que también funciona un centro de investigación, mientras recuerda la primera vez que llegó a Angola en plena guerra civil en este país del sur de África: "Salí del avión, respiré y me dije: yo he estado en este sitio.” En ese momento sintió una conexión con sus antepasados. Soy cubano, pero mi familia viene de África.