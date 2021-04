El Mundo

Dejan en libertad a dos tripulantes del buque que encalló en el Canal de Suez

Dos miembros de la tripulación del navío Ever Given regresarán a sus casas debido a circunstancias personales no aclaradas. Mientras, el buque continúa incautado.

Las autoridades egipcias acordaron permitir que dos miembros de la tripulación de un enorme barco que se quedó atascado en el Canal de Suez el mes pasado regresen a casa, mientras continúan las negociaciones con los propietarios del barco sobre un reclamo de compensación por la pérdida de ingresos, dijo el jueves el jefe de la vía fluvial. El portacontenedores con bandera panameña, Ever Given, fue reflotado el 29 de marzo, seis días después de que encalló durante una tormenta de arena y bloqueó el canal, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. El barco de 400 metros de eslora ahora está anclado en el área de los Grandes Lagos, una sección más ancha del canal. Fue incautado debido a una disputa con sus propietarios con respecto a un reclamo de compensación por parte de la Autoridad del Canal de Suez (SCA). Negocian indemnización "Las negociaciones continúan con la compañía propietaria del buque y una firma de seguros para llegar a un acuerdo que se adapte a todas las partes", dijo el jueves el jefe de SCA, Osama Rabae. "SCA no escatima esfuerzos para asegurar el éxito de las negociaciones y cooperar plenamente para satisfacer todas las necesidades de los miembros de la tripulación del barco que se incautará hasta que se completen las investigaciones", dijo en un comunicado. Ver el video 01:39 Compartir Se libera el Canal de Suez Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/3rMBC Logran desencallar el buque Ever Given Rabae agregó que SCA había aceptado una solicitud de los propietarios del barco para permitir que dos miembros de la tripulación se fueran a casa "debido a circunstancias personales de emergencia". No especificó el número total de tripulantes a bordo. Algunos informes de los medios han dicho que hay 25 miembros, todos de India. "SCA está constantemente dispuesta a cooperar para satisfacer las necesidades necesarias de la tripulación y comprender sus aspectos humanitarios", agregó Rabae. Atasco comercial mundial El funcionario dijo que las investigaciones sobre el incidente de puesta a tierra también estaban en curso. A principios de esta semana, Rabae dijo a la televisión estatal egipcia que el barco había sido confiscado oficialmente debido a una disputa con sus propietarios con respecto a la reclamación de compensación. Los medios egipcios estimaron los daños solicitados en unos 900 millones de dólares. Un tribunal de la ciudad de Ismailia, en el Canal de Suez, emitió el lunes una orden de incautación contra Ever Given en respuesta a una solicitud de la SCA, informó el periódico egipcio al-Sharouk. El capitán del barco ha sido designado como su tutor legal, según el informe. El colosal navío se desvió de su curso el mes pasado cuando la tripulación perdió visibilidad mientras navegaba por el canal en un viaje con destino a Rotterdam, lo que provocó un gran atasco de tráfico. EL(dpa) Más de 10.000 millones de dólares en mercancía atascados en el Canal de Suez El megabuque de contenedores sigue encallado Continúan los esfuerzos para reflotar la embarcación Ever Given, un buque portacontenedores de 400 metros de largo que bloquea, desde este martes, (23.03.2021) el Canal de Suez en Egipto. Las excavadoras han extraído arena y barro, mientras los remolcadores intentan moverlo. El propietario japonés, Shoei Kisen, se disculpó y afirmó que dicha labor es "extremadamente difícil".

Más de 10.000 millones de dólares en mercancía atascados en el Canal de Suez El reflote podría tardar semanas Las tareas de rescate abarcarán alrededor de una semana, posiblemente más, informó el viernes la agencia de noticias Bloomberg. Las autoridades responsables del Canal de Suez, sin embargo, no han aportado aún ninguna información nueva sobre cuándo el canal será de nuevo navegable. El portacontenedores, que navegaba con bandera panameña, encalló en diagonal, obstruyendo el paso a otros barcos.

Más de 10.000 millones de dólares en mercancía atascados en el Canal de Suez Más de 165 cargueros esperando a poder seguir su travesía Tras el atasco de Ever Given, se resintió parte de la economía. El precio del petróleo crudo, por ejemplo, sufrió fluctuaciones esta semana. Más de 165 cargueros esperan navegar al final de ambas partes del canal, Port Said (en el Mediterráneo) y Suez (en el Mar Rojo), pero también en el propio canal, según informó Lloyds List, analistas de datos especializados en tráfico de contenedores.

Más de 10.000 millones de dólares en mercancía atascados en el Canal de Suez Buques ahorran tiempo con el Canal de Suez El Canal de Suez, que separa el continente africano del Medio Oriente y Asia, es una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Ahí tiene lugar alrededor del 12 por ciento de todo el comercio mundial. Gracias al Canal de Suez, los barcos no tienen que bordear África. Con este canal, los barcos ahorran alrededor de 7.000 kilómetros en comparación con la ruta africana.

Más de 10.000 millones de dólares en mercancía atascados en el Canal de Suez Ruta mundial muy importante Además del petróleo, a través del canal se transportan bienes de consumo como ropa, muebles y autopartes. Richard Medae, de Lloyds List, escribió en Twitter que, según los cálculos, el tráfico en dirección oeste está valorado en alrededor de 5.100 millones de dólares diarios y el tráfico en dirección este, en unos 4.500 millones. Es decir, se han bloqueado más de diez mil millones de dólares.

Más de 10.000 millones de dólares en mercancía atascados en el Canal de Suez Rusia y Arabia Saudí, muy afectados por el encallamiento "Todos los puertos de Europa occidental lo notarán", dijo un portavoz del puerto más grande de la UE, Roterdam. Es probable que Rusia y Arabia Saudí, los dos países que envían más petróleo a través del canal, se vean muy afectados. India y China son los mayores importadores, según analistas de Vortexa. También es probable que el bloqueo le cueste mucho dinero a la economía alemana.

Más de 10.000 millones de dólares en mercancía atascados en el Canal de Suez En el peor de los casos, se hundirían los contenedores El Ever Given es uno de los buques de carga más grandes del mundo. Si no se puede reflotar, podría suceder que parte de la carga tenga que ser destruida. Los contenedores tendrían que ser retirados del barco y posiblemente hundidos, según Bloomberg.

Más de 10.000 millones de dólares en mercancía atascados en el Canal de Suez Más de 50 barcos al día Según la empresa que gestiona el canal, Suez Canal Authority, el año pasado navegaron 19.000 barcos por el Canal de Suez, es decir, más de 50 barcos al día. Los buques portacontenedores representan alrededor del 26 por ciento de todo el tráfico en el canal, la mayoría son petroleros. Un total de 600 millones de toneladas de mercancías se transportaron a través de la ruta marítima egipcia en 2019. Autor: Diana Hodali



