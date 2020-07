Defienden pacto de recuperación ante el Parlamento Europeo

Distribución desigual: prosperidad en la Unión Europea

Países Bajos: alto rendimiento económico y mucha riqueza

Los Países Bajos, junto a Suecia, Dinamarca y Austria, componen a los cuatro "países frugales", que rechazan las transferencias económicas millonarias a países que no realicen reformas estructurales, como Italia. Con una producción económica de 46.800 euros per cápita (2019), los Países Bajos lideran la UE en términos de fortuna, con activos netos de más de 60.000 euros per cápita (2018).