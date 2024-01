Ucrania: defensa antiaérea fuerte, mientras haya municiones

Durante meses, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió de ataques masivos rusos en el invierno. Ya a finales de otoño, Rusia usó cada vez más drones y finalmente, el 29 de diciembre, lanzó el mayor ataque aéreo desde la invasión de Ucrania, con más de 100 misiles y enjambres de drones.

Cerca de 30 personas murieron tan solo en Kiev. Con alrededor de 700 drones, diciembre fue un mes récord. Los objetivos principales han sido la capital ucraniana y grandes ciudades como Járkov, Dnipró, Odesa, Jersón y Leópolis.

Antes de finales de año, Ucrania atacó a la flota rusa del Mar Negro en la Crimea anexionada y alcanzó un portaaviones. También la ciudad fronteriza de Belgorod fue objetivo de bombardeos.

En cuanto a ataques aéreos, Rusia tiene una clara ventaja sobre Ucrania, porque posee más armas.

Destrucción causada por el ataque aéreo masivo de Rusia, el 29 de diciembre. Imagen: Valentyn Ogirenko/REUTERS

10 segundos para alcanzar un dron

Puesto que la defensa aérea pudo derribar a la mayoría de los misiles y drones, se evitó un mayor número de víctimas mortales. Ucrania asegura que incluso puede interceptar los misiles hipersónicos rusos más modernos del tipo Kinzhal.

Kiev tiene que defender tanto tropas en el frente de más de 1.000 kilómetros de largo como objetivos militares y civiles en el interior del país. De ahí que tenga que calcular muy bien sus operaciones.

Mientras que los caros sistemas de defensa antiaérea de Occidente suelen ser usados sobre todo para derribar misiles rusos en el interior del país, los tanques alemanes Gepard sirven para alcanzar los drones baratos iraníes del tipo Shahed 136.

Los llamados "grupos móviles" están compuestos por soldados ucranianos que, desde camionetas, derriban los objetivos con sistemas de defensa antiaérea portátiles o, incluso, con metralletas.

"Cuando un Shahed se acerca, el grupo móvil tiene diez segundos para localizarlo y derribarlo", dijo a DW el portavoz de las Fuerzas Aéreas ucranianas, Jurij Ihnat.

Al igual que con otro tipo de armas, Ucrania posee una mezcla de sistemas de defensa antiaéreos soviéticos y occidentales. Los aliados de Occidente envían tanto armamento antiguo como moderno.

Gran dependencia de Occidente

Gracias a la ayuda de Occidente, la defensa aérea es uno de los fuertes de Ucrania. No obstante, al mismo tiempo, todos los sistemas tienen un punto débil: los proyectiles necesarios son escasos.

En países occidentales, como Bulgaria y Eslovaquia, incluso se intenta conseguir municiones soviéticas, dice Ihnat: "Actualmente no producimos munición para la defensa antiaérea. Necesitamos grandes cantidades para interceptar a los misiles y drones".

Asimismo, los misiles occidentales modernos son caros, complejos y su producción es lenta. También el intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de desarrollar armas propias podría llevar tiempo.

Nadie sabe cuántos misiles de defensa antiaérea le quedan a Kiev para hacer frente a nuevos ataques rusos. De acuerdo con el experto militar ucraniano Olexandr Musijenjko, tras las operaciones más recientes no hay indicios de que Ucrania esté racionando sus municiones. No obstante, la demanda aún no ha sido satisfecha, agrega.

Se temen más ataques masivos

De momento, Ucrania estaría interceptando cerca de un 85 por ciento de los misiles y drones rusos, indicó hace poco el comandante de las Fuerzas Aéreas ucranianas, Mykola Oleschuk.

Según cálculos de los servicios secretos ucranianos, Rusia es capaz de producir alrededor de 100 misiles de diferentes tipos al mes, cantidad que podría aumentar. Además, está aumentando la producción de drones rusos.

Nada indica que los ataques aéreos disminuirán en Ucrania. El experto Musijenko teme que entre uno y tres ataques masivos como el de finales de año podrían ser inminentes.

(vt/ers)