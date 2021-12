¿Defenderá la OTAN a Ucrania?

"Cualquier futura agresión rusa contra Ucrania tendría un precio alto y graves consecuencias políticas y económicas para Rusia", advirtió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la alianza en Riga, Letonia. Este enfatizó que es la mesa de negociaciones transatlántica más importante, donde los gobiernos coordinan políticas.

Stoltenberg afirmó que Rusia "subestimó la determinación de los aliados de la OTAN de imponer y mantener sanciones después de la anexión ilegal de Crimea en 2014", pero tal vez la alianza sobrestimó el alcance de las medidas tomadas entonces para disuadir futuras agresiones. Después de todo, la OTAN está una vez más sumida en un debate sobre cómo responder al aumento de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

Stoltenberg añadió que los ministros de Relaciones Exteriores debatieron sobre "sanciones económicas, financieras y reacciones políticas" contra Rusia, así como otras iniciativas para respaldar a Kiev.

El ministro de Defensa de Letonia, Artis Pabriks, dijo en entrevista con DW al respecto: "Me avergüenza que solo haya unos pocos países que en los últimos cinco años han sido realmente capaces y están dispuestos a apoyar a Ucrania, también militarmente, porque esta es una nación que está de pie por su fronteras, por sus libertades".

Jugando a los juegos del Kremlin

Los países que no venden armamento militar a Ucrania creen que están preservando la paz y, según Pabriks, "en realidad, estamos jugando de acuerdo a los juegos del Kremlin. Esto no es nada bueno. Esto no nos acerca a la seguridad y a la paz. Debemos apoyar a Ucrania", agregó.

Pero los aliados de la OTAN no han podido ponerse de acuerdo sobre lo que representa la actividad militar rusa en la frontera ucraniana, y mucho menos sobre cómo responder a ella. Asumiendo el peor de los casos, Gustav Gressel, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), dijo a los aliados que "el Ejército ruso se está preparando y planeando seriamente una invasión".

Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (drcha.), y el minstro de Exteriores de Estados Unidos, Antony Blinken.

¿Tiene Europa la culpa?

Si Moscú lo hará o no es otra cuestión. Gressel cree que Vladimir Putin es tan reacio al riesgo que puede rechazar más movilizaciones contra Ucrania. Él piensa que proporcionar a Ucrania equipo militar en los años transcurridos desde la anexión de Crimea, podría haber jugado un papel importante: "Hemos perdido siete años debatiendo infinitamente sobre si deberíamos hacerlo o no", lamentó Gressel. "De verdad que culpo mucho a los europeos por ser tan cobardes en este debate", dijo con dureza. "Pero ahora, por supuesto, la situación está como está. ¿Y qué hacemos ahora?”, criticó.

Añadió que su "respuesta instantánea" sería cancelar el proyecto del gasoducto Nordstream 2 con Rusia y luego desplegar grandes fuerzas militares en países vulnerables a una posible guerra en Ucrania, como Polonia, Rumania y Eslovaquia.

Importante movilización militar de Putin

Gressel recomienda responder al Kremlin de la siguiente manera: "Si haces escalar (la situación) en Ucrania, entonces tenemos que proteger nuestro flanco este permanentemente con más efectivos (militares), fuerzas más sustanciales y más herramientas de ataque, porque has alterado todo el paisaje y la arquitectura de seguridad en Europa y eso no se quedará sin respuesta”.

Desde el otro lado del Atlántico, Ian Brzezinski, exsubsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para Europa y Política de la OTAN, cree que "esta es una movilización militar significativa y costosa ordenada por Putin, quien cree que la independencia de Ucrania es una afrenta a la historia de Rusia".

Elisabeth Braw, experta veterana del American Enterprise Institute, cree que no hay que responder a Rusia echando un pulso de fuerza: "Rusia obviamente lo denunciaría de inmediato y probablemente obtendría bastante apoyo en la opinión pública mundial". Braw sugiere que los gobiernos de la OTAN acometan este asunto de una manera diferente: cancelando de inmediato todas las visas y permisos de residencia rusos, en caso de que Putin tomase alguna medida adicional contra Ucrania: "El impacto que tendría, sería devastador”, porque habría mucha presión sobre Putin.

(rmr/ers)