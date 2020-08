Decretan toque de queda en Melbourne para luchar contra el coronavirus

Las autoridades del estado australiano de Victoria anunciaron este domingo (02.08.2020) la imposición de medidas más restrictivas para combatir la segunda oleada de contagios por coronavirus que se registra en la región, y cuyo epicentro se encuentra en la ciudad de Melbourne. Entre las nuevas normas destaca el toque de queda nocturno, que regirá entre las 20 horas y las 5 de la madrugada y que entrará en vigor esta misma jornada.

La población de Melbourne, unos 5 millones de personas, ya se había sometido a algunas restricciones, como la prohibición de realizar bodas. Pero a partir de ahora los ciudadanos solo podrán salir un máximo de una hora al día para hacer deporte a una distancia no superior a cinco kilómetros de sus domicilios y solo una persona por vivienda podrá salir a hacer las compras esenciales.

Asimismo, se ha decretado el estado de desastre en toda Victoria durante seis semanas, hasta el 13 de septiembre. El jefe del gobierno regional, Daniel Andrews, indicó que en las últimas 24 horas se han confirmado la muerte de siete personas y 671 nuevos contagios en su territorio, números que calificó de "inaceptables”. Además, se desconoce la procedencia de muchos de los nuevos casos, lo que ha urgido a las autoridades a aplicar mayores medidas.

Pasos para evitar males mayores

"Si no damos estos pasos, vamos a ver más y más casos", alertó Andrews. "Estas son las decisiones adoptadas porque otra cosa menos estricta no nos mantendrá seguros", agregó. La autoridad adelantó que este lunes se van a anunciar más medidas, que esta vez afectarán a los lugares de trabajo, lo que sugiere que las actividades no esenciales quedarán suspendidas.

El estado de desastre (además del estado de emergencia ya vigente) concede mayores poderes a la policía y permite arrestar y multar a las personas que se salten el toque de queda. Los casos en Victoria suponen alrededor del 60 por ciento del total de 18.000 casos de la COVID-19 detectados en todo el país desde el inicio de la pandemia, incluidos más de 200 fallecidos.

En el resto de Australia, hace cuatro semanas que no se reportan casos o hay muy pocos, lo que ha llevado al relajo de las restricciones en esas zonas del país.

DZC (EFE, AFP)

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Daca, Bangladesh Un hombre es detenido por la policía en Bangladesh, acusado de violar la prohibición de salir a las calles. Parte del procedimiento es que el sospechoso se hinque frente a la autoridad.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Katmandú, Nepal Un agente de la policía de Nepal logra mantener la distancia con un hombre que desafío la cuarentena impuesta por el Gobierno gracias a una curiosa herramienta. En realidad, todas las medidas de protección son bienvenidas. La foto es del 29 de marzo.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Chennai, India Policías obligan a un grupo de detenidos a hacer sentadillas como castigo por no haber respetado las normas impuestas por las autoridades para frenar el avance de la COVID-19. Seguramente no será el único castigo que reciban... En muchos países se aplican también multas a los infractores. La foto es del 1 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Bangkok, Tailandia En la capital tailandesa se han instalado distintos puntos de control para evitar que la gente se mueva de un punto a otro de la ciudad. La policía, en sus inspecciones, usa mascarillas para evitar cualquier posibilidad de contagio. La imagen es del 3 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ahmedabad, India Una patrulla de la Fuerza de Acción Rápida recorre las calles de un vecindario invitando a los vecinos a permanecer dentro de sus casas. Si bien India no registra un alto número de casos, las condiciones de hacinamiento y la enorme cantidad de gente que vive en sus ciudades hace temer que un brote gigantesco sea inminente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Mogadiscio, Somalia Si hace calor, la gente quiere ir a la playa. Es lo normal. Bueno, era lo normal. En la capital somalí, la policía, fuertemente armada, intenta convencer a los bañistas de lo peligroso que es reunirse en multitudes. La playa Lido, en el océano Índico, estará ahí todavía cuando se acabe la epidemia. Ya habrá tiempo para un nuevo chapuzón.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Brighton, Reino Unido Un miembro de la policía comunitaria intenta convencer a un bañista de la necesidad de no estar en la playa si es que las autoridades dicen que no hay que estar en la playa, sobre todo en un país donde el número de casos se ha incrementado notoriamente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Jerusalén, Israel Las autoridades de Israel debieron tomar medidas más extremas luego de que los ultraortodoxos no respetaran las normas y los casos empezaran a aumentar rápidamente en sus barrios. En la foto, del 30 de marzo, la policía detiene a un judío ultraortodoxo que no respetó la prohibición de salir.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad de Guatemala, Guatemala Miembros de la Policía Nacional Civil de Guatemala escoltan a un grupo de detenidos por haber violado el toque de queda, que rige entre las 16 y las 4 horas al menos hasta el 12 de abril de 2020.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Los Ángeles, California, Estados Unidos El 19 de marzo se impuso una cuarentena total e indefinida en toda California, en un esfuerzo por frenar el avance de la pandemia también en ese estado. Las razones para salir de casa son contadas. Estos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles revisan que estos viajeros cuenten con la debida autorización.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Moscú, Rusia Durante una nevada en la Plaza Roja de la capital rusa, un oficial de la policía da instrucciones a dos peatones, poco después de que las autoridades rusas anunciaran el cierre parcial de distintas actividades. Los casos de coronavirus han aumentado notoriamente desde fines de marzo en Rusia.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Río de Janeiro, Brasil Al igual que en Somalia, aguantar la tentación en Río de Janeiro es muy difícil. Pero para eso están los agentes policiales, para recordarles a los bañistas que el deber ciudadano está por sobre los placeres mundanos, muy especialmente cuando hay una epidemia y la playa está cerrada.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad del Cabo, Sudáfrica Soldados y policías patrullan entre chozas en el municipio de Khayelitsha, en las afueras de Ciudad del Cabo, en un intento más de las autoridades por hacer respetar la cuarentena nacional. Sudáfrica es uno de los países más afectados por el coronavirus en África. Autor: Diego Zúñiga



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |