Decisión sobre recurso jurídico para impedir fichaje de Messi por el PSG en "cuestión de horas"

Branco explicó que representa los intereses de una peña de Lyon (sureste de Francia), la más numerosa en el país. Paralelamente a este proceso, este grupo ha pedido también que la Comisión Europea (CE) actúen de oficio alegando una "distorsión" del mercado interno por la supuesta violación del "fair-play financiero" del PSG.

El abogado, de 31 años y famoso por representar a Julian Assange en Francia, confía en que la Justicia administrativa francesa se pronuncie en las próximas 48 horas sobre la demanda y queja presentadas este lunes a medio día que buscan "suspender" el fichaje a la espera de una decisión judicial en firme.

Demandantes: "PSG rompe equilibrio entre gastos e ingresos"

"En términos de derecho vamos a acabar ganando, el problema es que lleguemos demasiado tarde, si Messi ya ha firmado cuando se pronuncie la Justicia. Entonces podrá haber solo sanciones retroactivas", asumió. En caso de que rubrique antes de que haya una decisión judicial, tampoco se podrá invocar la "urgencia" en el procedimiento, agregó.

Los demandantes alegan que el PSG violará las reglas del "fair-play financiero" con un eventual fichaje de Messi (equilibrio entre gastos e ingresos) y ven una "distorsión" de la competencia entre la Liga española y la francesa.

"La Liga de Francia ha decidido posponer las sanciones a los que no cumplen esas reglas a 2023, osea después del mundial de 2022 de Catar. Hasta entonces el PSG puede hacer lo que le dé la gana, mientras que el Barça tiene que acatar esa normativa", denunció. Es por ese motivo que Branco ha presentado la queja ante las instancias comunitarias. "Nos han dado un acuse de recibimiento". Sin embargo, este proceso puede llevar hasta un año, reconoció el letrado.

Fútbol, negocios e intereses personales

Branco adelantó que prepara una tercera acción judicial: una medida conservatoria que impida que se homologue el contrato de Messi en Francia, sin finalmente lo rubrica. Para ello debe ser notificada la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia. Por último, el jurista reconoció que luchan contra "grandes poderes". "Sabemos que el Gobierno francés apoya la llegada de Messi", adujo.

Dejó también críticas a la dirección azulgrana. "No entendemos por qué no se unen en esta lucha. No querrán enfadarse con Messi, ni con Catar", país que acoge el mundial en 2022. El PSG pertenece a un fondo de inversión catarí desde hace una década.

jov (efe, Paris Match)