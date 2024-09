Decenas de muertos en ataque yihadista en Nigeria

Las autoridades confirmaron al menos 81 muertes en un ataque de Boko Haram contra un mercado, aunque organizaciones no gubernamentales elevan la cifra a 121.

Decenas de personas murieron tras un ataque perpetrado por presuntos yihadistas de Boko Haram en el estado de Yobe, en el noreste de Nigeria, confirmaron el martes (03.09.2024) a la AFP las autoridades locales. "Alrededor de 150 presuntos terroristas de Boko Haram armados con fusiles y lanzacohetes atacaron el barrio de Mafa subidos en más de 50 motocicletas alrededor de las 16:00 horas del domingo", dijo Abdulkarim Dungus, portavoz de la policía del estado de Yobe. Bulama Jalaluddeen, un funcionario local, añadió: "A partir de estas cifras se ha establecido que al menos 81 personas murieron en el ataque".

Dungus admitió, no obstante, que "mataron a mucha gente y quemaron varias tiendas y casas, todavía no estamos seguros del número de muertos en el ataque". Previamente, la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) informó de que al menos 127 personas murieron en el ataque, que no había trascendido hasta entonces a pesar de haberse producido hace dos días. AI pidió a las autoridades nigerianas que investiguen "el asesinato atroz e ilegítimo por Boko Haram de 127 personas que acaban de ser enterradas" tras el ataque a Mafa, mientras "continúa la búsqueda de cadáveres en el bosque y en las casas incendiadas".

En su cuenta de la red social X, en la que publicó fotografías de los cadáveres envueltos en sacos que fueron sepultados, Amnistía señaló que, "además de arrasar toda la aldea, Boko Haram también incendió tierras de cultivo y mató a algunas personas mayores que no podían correr". Fuentes próximas al Ejército de Nigeria confirmaron el ataque, aunque rebajaron el número de fallecidos.

"Sí, 80 personas murieron después de que terroristas sospechosos de ser yihadistas de Boko Haram atacaran Mafa el domingo", declaró a EFE Muhammad Goni, líder de las Fuerzas de Trabajo Conjuntas Civiles (CJTF, siglas en inglés), grupos armados de autodefensa civil que ayudan a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el yihadismo. El noreste de Nigeria es blanco de ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que se agudizó a partir de 2016 con la aparición de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en sus siglas en inglés).

