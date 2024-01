¿Prohibir a la ultraderecha?

¿Puede un recorte de las libertades proteger la democracia?

Mientras cientos de miles de personas salen a las calles a protestar contra el auge de la Alternativa para Alemania (AfD), en el país se debate sobre un posible proceso judicial para prohibir a ese partido de derecha populista, que marcha segundo en las encuestas. ¿Pero serviría una sentencia del Tribunal Constitucional para proteger a la democracia o ayudaría a la AfD a presentarse como víctima y a ganar más apoyos en los convulsos tiempos actuales?

