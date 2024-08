Debate de género en las Olimpiadas: el caso de Imane Khelif

La boxeadora argelina Imane Khelif necesitó solo 46 segundos para asegurar su lugar en los cuartos de final de la categoría de hasta 66 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París. Su oponente italiana, Angela Carini, se retiró tras recibir dos fuertes golpes en la cabeza y posteriormente, entre lágrimas, rechazó el saludo con la boxeadora argelina.

"Para mí, esto no es una derrota", declaró la italiana más tarde. "Soy una mujer madura. El ring es mi vida. Siempre he actuado de manera muy instintiva. Y si siento que algo no está bien, no significa que me rinda. Se trata de tener la madurez para parar. Se trata de tener la madurez para decir: 'Está bien, es suficiente'."

Descalificada por una prueba de ADN

La participación de Khelif en los Juegos de París había generado mucha controversia debido a su descalificación en el Campeonato Mundial en marzo de 2023 en Nueva Delhi. En ese momento, Khelif no pudo competir en la final por el oro mundial tras una prueba de ADN. La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) justificó la descalificación alegando que la argelina infringía la norma que prohíbe la participación de personas con cromosomas XY en competiciones femeninas. Por la misma razón, la taiwanesa Lin Yu-Ting, que había ganado bronce en el mundial, también fue descalificada posteriormente.

Normalmente, las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres uno X y uno Y. En raras ocasiones, existen mujeres con características sexuales femeninas que también poseen el cromosoma Y masculino.

Angela Carini se retiró tras recibir fuertes golpes, avivando la controversia sobre la participación de Imane Khelif. Imagen: Ciro Fusco/ANSA/picture alliance

Portavoz del COI: "Se trata de personas"

Antes de los Juegos de París, el Comité Olímpico Internacional (COI) permitió la participación de Khelif, de 25 años, y Lin, de 29 años, en las competiciones. Según el COI, "todas las atletas que participan en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 cumplen con los requisitos de participación y elegibilidad del concurso, así como con todas las normas médicas aplicables."

El portavoz del COI, Mark Adams, defendió la inclusión de las dos boxeadoras. "Se trata de personas, estamos hablando de la vida de las personas", dijo Adams. "Han competido en torneos femeninos, han ganado y perdido contra mujeres a lo largo de los años."

Tanto Khelif como Lin ya habían participado en el boxeo femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero no ganaron medallas. La taiwanesa disputará su primer combate en París este viernes (2.08.2024).

La primera ministra italiana Meloni habla de "lucha desigual"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, del partido de extrema derecha Fratelli d'Italia, criticó la derrota de Carini ante Khelif como una "lucha desigual". "No estoy de acuerdo con el COI. Creo que las atletas con características genéticas masculinas no deberían participar en competiciones femeninas."

Por su parte, el Comité Olímpico Nacional de Argelia condenó las críticas, principalmente en las redes sociales, hacia Khelif. "Estos intentos de difamación basados en mentiras son totalmente injustos", expresó el comité. "Estamos todos contigo, Imane. Toda la nación está contigo y está orgullosa de tus logros".

El COI organiza las competiciones de boxeo en París

Normalmente, las federaciones internacionales de cada deporte son responsables de la correcta ejecución de las competiciones olímpicas. Sin embargo, en los Juegos de París, el COI está organizando las competiciones de boxeo. La razón: la organización olímpica despojó definitivamente en 2023 a la IBA de sus derechos olímpicos, debido, entre otras cosas, a sospechas de corrupción y manipulación de los resultados de los combates. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó una apelación de la IBA contra la decisión del COI. La continuidad del boxeo como deporte olímpico sigue siendo incierta.

