De política y huidas - Especial de literatura

Imagen: Nicholas Hunt/Getty Images for Christian Dior Couture

Premio de la Paz para Salman Rushdie

Ha pagado un alto precio por defender la libertad de pensamiento. En 1989, el ayatolá Jomeini emitió una fatua contra Salman Rushdie; desde entonces, vive amenazado de muerte. En 2022 sobrevivió a un atentado. Hablamos con un escritor indoblegable.

Imagen: DW

Finalistas 2023: la ausencia de un padre

La novela de Necati Öziri trata de la ausencia de su padre, desaparecido en Turquía. En él se inspira el personaje principal de la novela "Vatermal". La historia de una familia de migrantes, enfurecedora, triste y muy cercana a la realidad.

Imagen: DW

Finalistas 2023: amor tóxico

Es una mujer bella e inteligente, ¿por qué no se separa de un hombre que la humilla y la maltrata? En "Muna oder die Hälfte des Lebens", Terézia Mora se adentra en lo más oscuro de una relación y acaba con las verdades fáciles.

Imagen: DW

Finalistas 2023: la mujer del vestido dorado

En esta novela, la realidad de dos amigos se desdibuja cuando llega a su trabajo una misteriosa "influencer". Con "Drifter", Ulrike Sterblich presenta una novela sobre el sector de los medios de comunicación llena de giros inesperados.

Imagen: DW

Finalistas 2023: el silencio de una madre

En "Maman", Sylvie Schenk, nacida en Francia en 1944, busca claridad sobre la historia de su madre, hija adoptiva. Una búsqueda de la verdad, que ella misma descubrió tarde, y un intento por comprender sin rencor.

Imagen: Annette Hauschild

Finalistas 2023: traumas y autoengaños

Una joven de la antigua RDA intenta comprender la violencia que impera en su familia. Anne Rabe indaga sin tapujos en los traumas y los autoengaños de toda una generación.

Imagen: Anna Breit

Premio alemán a la Novela del Año: Tonio Schachinger

Till se encuentra atrapado en un internado de élite. Rodeado de snobs y un maestro despótico, se evade en el mundo de un juego de ordenador. Con humor y comprensión, Tonio Schachinger aborda el abuso de poder y la rebelión.

Imagen: Sieghart Mair/Zoonar/picture alliance

Eslovenia literaria, un cruce de culturas

Eslovenia, con apenas unos 2 millones de habitantes, formó parte de las antiguas repúblicas yugoslavas. La literatura de este país está marcada por las guerras y la herencia del comunismo. Un viaje por paisajes grandiosos y autores interesantes.

