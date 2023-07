David Bowie en la Unión Soviética: una exposición

David Bowie, estrella de la música internacional, se dio a conocer en todo el mundo en 1972 con el álbum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". La gira mundial posterior duró hasta 1973.

La última cita de su gira era en Yokohama, Japón. Bowie tenía miedo a volar y optó por una ruta inusual de regreso a Inglaterra. Viajó en el barco de pasajeros "SS Felix Dzerzhinsky" de Japón a Siberia. Luego, una semana en el Ferrocarril Transiberiano a Moscú. Y, después, en tren a través de Polonia, Alemania y Francia.

David Bowie y Geoff MacCormack durante el desfile del Primero de Mayo en Moscú, en 1973. Imagen: Leee Black Childers

Exposición de fotografías de Geoff MacCormack

Ahora, una exposición titulada "David Bowie en la Unión Soviética" se dedica al inusual viaje del músico, en el Wende Museum en Culver City, California. Se trata de un museo de arte, centro cultural y archivo de la Guerra Fría, donde, según su sitio web, "se explora el cambio social, político y cultural". Las imágenes de la exposición son de Geoff MacCormack, amigo de la infancia y miembro de la banda de Bowie.

En una entrevista en la web del Wende Museum, Geoff MacCormack habló de su infancia con Bowie, los "boy scouts", el coro de la iglesia y el viaje juntos por la Unión Soviética. En el video, MacCormack también contó cómo se enamoraron del rocanrol: "Fue como una fuerza de la naturaleza desatada sobre nosotros".

Más tarde, y poco antes de la gira mundial, Bowie incorporó a MacCormack a su banda, "The Spiders from Mars", como cantante, percusionista y bailarín. "Me llamó y dijo que yo estaba en la banda. No preguntó", dijo MacCormack en una entrevista con el curador del museo, Joes Segal.

David Bowie de viaje por la Unión Soviética. Imagen: Geoff MacCormack

Nuevas impresiones, borracheras y desfile

La mayor pasión de MacCormack, después de la música, es la fotografía. Por la familiaridad que unía a ambos, MacCormack fue capaz de fotografiar a Bowie de una manera que nadie más pudo: relajado, soñador, concentrado y entusiasmado por todas las impresiones del viaje juntos.

Durante el viaje, en el que Bowie y MacCormack se empaparon del país y de la gente, hubo además borracheras con marineros, soldados y turistas. McCormack también captó las mañanas posteriores en imágenes. En el tren, hubo actuaciones espontáneas con un casete de versiones rusas de Los Beatles.

Uno de los momentos más espectaculares del viaje para ambos fue, sin duda, la estancia de dos días en Moscú, donde visitaron el Kremlin, los grandes almacenes socialistas GUM y el tradicional desfile del Primero de Mayo, que MacCormack y Bowie vieron entusiasmados.

David Bowie en un compartimento de tren soviético, tras una noche de fiesta. Imagen: Geoff MacCormack

Exposición con banda sonora propia

La estación de radio dublab, de Los Ángeles, creó una lista musical solo para la exhibición con canciones de Bowie y otros artistas y bandas como Mott The Hoople, Lou Reed, Brian Eno y Queen.

"Esta mezcla ofrece un vistazo de lo que probablemente lo influenció en ese momento y lo que luego dio forma a álbumes como 'Low' y 'Station to Station'. Con mucho ‘krautrock', un pie en la música experimental y una fuerte presencia en el llamado 'glam rock' de ese momento", dijo el director ejecutivo de dublab, Alejandro Cohen, en el sitio web del museo.

Además de las fotografías de Geoff MacCormack, la exposición también muestra la película de Bowie en 16 mm "The Long Way Home", que describe varias etapas del viaje, incluida la visita a Moscú para el desfile del Primero de Mayo. Las fotos aparecen en el libro de Geoff MacCormack, "David Bowie: Rock'n'Roll with Me", publicado en 2023.

(rmr/rml)