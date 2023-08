Los alemanes tienen una gran cultura cervecera y muchas ciudades fabrican su propia cerveza. Y ni hablar de la Ley de Pureza que rige en Alemania, la que indica que esta bebida solo debe ser elaborada a partir de tres ingredientes: agua, cebada malteada y lúpulo. Y, por supuesto, no podrían faltar las expresiones en torno a la cerveza. Tal es el caso de "Das ist nicht mein Bier”, cuya traducción literal es "esta no es mi cerveza”. Sin embargo, esta expresión significa que en realidad algo no te compete. "Esto no es asunto mío” sería una traducción adecuada. Por ejemplo: "Wie du das Geld kommt, ist nicht mein Bier” (No es asunto mío cómo conseguiste el dinero). También se puede utilizar la forma afirmativa, "Das ist mein Bier”.