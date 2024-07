Un plato típico en Alemania es la salchicha, en alemán "Wurst”. No es de sorprender que el idioma germano tenga una expresión en torno a esta comida. "Das ist mir Wurst”, que literalmente significa "Eso es salchicha para mí”, en realidad se utiliza cuando algo o una situación nos da igual o no nos importa. Pero ¿de dónde proviene esta expresión? Hay varias teorías. Una de ellas es que antiguamente los ingredientes de las salchichas no estaban regulados, por lo que los carniceros ponían en ellas todas las sobras que tenían. No les importaba de qué estaban hechas las salchichas. Otra teoría es que, como los extremos de las salchichas son iguales, da lo mismo qué extremo se come primero.