Dani Alves quedará en libertad bajo fianza de un millón

La Audiencia de Barcelona ha acordado este miércoles (20.03.2024) dejar en libertad provisional al ex jugador de fútbol Dani Alves, bajo fianza de un millón de euros, a la espera de que sea firme la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca, una pena que podría elevarse puesto que las acusaciones continúan solicitando para él en sus recursos entre 9 y 12 años de cárcel.

En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado partidario de mantener al exfutbolista del FC Barcelona en prisión, la Audiencia permite a Alves salir de la cárcel si paga la fianza, con la obligación de entregar sus dos pasaportes -español y brasileño-, no salir de España y comparecer semanalmente ante el tribunal, además de una orden de alejamiento para no acercarse a la víctima. El exfutbolista del Barcelona, detenido en enero de 2023, no podrá salir hoy de prisión al no haber podido depositar todavía la fianza.

Voto particular: podría huir renunciando al millón de euros

En su voto particular, el magistrado Luis Belestá afirma, entre otros argumentos, que el millón de euros impuesto como fianza es la cantidad que percibe mensualmente un futbolista de alto nivel y que "su entorno personal, familiar y de amistades, estas últimas de elevado poder adquisitivo", hacen viable que le faciliten la salida de España, incluso renunciado al millón de euros de fianza.

Además, recuerda que Brasil no entrega a sus nacionales a otro país sin tratado de extradición y que la experiencia demuestra la "facilidad con que cualquier persona puede eludir los controles fronterizos para colocarse en situación de ignorado paradero", incluso sin pasaportes. El voto particular aduce además que la función de los jueces quedaría "irremediablemente dañada" si no pudiera ejecutarse la sentencia, tras la "ingente" labor de investigación del caso y la "doble victimización" sufrida por la víctima.

"Justicia para ricos"

La abogada de la víctima, Ester García, anunció que recurrirá la libertad provisional del futbolista, a la que la Fiscalía también se había opuesto. "Parece que se esté haciendo una justicia para ricos", indicó García en declaraciones a la radio catalana Rac 1. "Para mí es un escándalo que dejen en libertad a una persona que saben que puede conseguir el millón de euros en nada", agregó.

La exministra de Igualdad y dirigente de Podemos Irene Montero ha protestado también por la decisión judicial y ha dicho en las redes sociales que envía un "peligroso mensaje de desprotección para todas las mujeres", el de que "los hombres poderosos pueden comprar su libertad".

lgc (efe, afp)