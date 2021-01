¿Dónde quedó el famoso instinto "killer" en el RB Leipzig de Nagelsmann?

Los toros pasan por una sequía de victorias dejando pasar puntos ante el Mainz, Dortmund y el Union Berlin. De ahí que Nagelsmann lamenta no poder estar en la cresta del campeonato alemán y valora sus posibilidades realistas en el torneo.

El brillante técnico expresa su ambición de apuntarle al campeonato pero se quita un peso de encima, al expresar en conferencia de prensa antes del duelo ante el Leverkusen este sábado, que "aún se encuentran compitiendo y están alcanzando los logros propuestos esta temporada”, así como "que no es una carga para sus jugadores ser acechados por los demás. ¡Ellos quieren disputar los primeros puestos!”

Asignatura pendiente para el RB Leipzig

Mientras que Flick exime del "examen” a los jugadores del Bayern Munich dándole días libres, los de Julian Nagelsmann se tuvieron que quedar horas extras para recuperar la asignatura; en su día libre tuvieron que asistir a las horas de refuerzo en "táctica” con su tutor favorito. Así como dijo el noruego Alexander Sorloth en una entrevista: "aquí en Leipzig se le da mucha importancia a las tareas tácticas, no solo individuales sino de equipo. En Turquía solo me decían que tenía que salir y hacer goles”.

El bajón que vive el equipo no significa falta de mentalidad o problemas físicos. Para Julian Nagelsmann es vital que los jugadores estén inmiscuidos en la evolución deportiva por completo, y que sean capaces de tener una visión panorámica de los procesos tácticos que están sucediendo en la cancha.

El noruego Alexander Sorloth (centro)

Lo que significó para el técnico dictar una clase extra el lunes pasado de esta semana y reforzar algunos recursos tácticos que le ayudarán al equipo a jugar fluidamente en la cancha. El noruego Sorloth también lo afirmó: "ante Mainz nos faltó el instinto killer - que decide y remata los partidos-. Al igual que debimos defender mejor las situaciones de pelota quieta. Debimos estar más compactos para estar atentos a los rebotes”.

Los toros están calcando nuevamente lo que sucedió en la temporada pasada: el equipo tuvo un declive pronunciado cuando llegó la pausa por el coronavirus. El mismo técnico lo resaltó: "cometí un error porque en ese momento dejé a mis jugadores en paz y no les di mucho impulso deportivo. Esta vez no será de esa manera. No es hora de bajar los brazos, estamos en medio de la preparación del partido de Champions y el próximo partido de la Copa Alemana”.

Duelo directo ante Leverkusen

El RB Leipzig no adolece de jugadores irreverentes que van a todo riesgo y que son denominados en la escena futbolística como los Querdenker o los "inconformistas” - en el sentido positivo de la palabra- , que siempre se reinventan en sus actuaciones individuales o colectivas.

Para enfrentar al Leverkusen, el técnico alemán ya lo advirtió: "debemos contrarrestar la rapidez del Leverkusen y el comportamiento del equipo después de los momentos de recuperación de balón”. Además de eso, el equipo tendrá que prescindir de Emil Forsberg, el sueco se lesionó la rodilla en el entrenamiento, pero volverá en una semana. Por otro lado, no hay novedades ni signos de evolución con los ya ausentes Konrad Laimer, Benjamin Henrichs y Dominik Szoboszlai, que aún se encuentran lesionados.