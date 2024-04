Curar en medio de la guerra - El médico de Jersón

Imagen: DW



Oleksandr Chebotarov es el único radiólogo que se ha quedado en Jersón. Todos sus colegas han abandonado esa ciudad del sur de Ucrania. Hay combates feroces por la ciudad de Jersón: el norte ha vuelto a manos de Ucrania, pero los rusos aún ocupan el sur. Chebotarov trabaja en dos hospitales al mismo tiempo para que siga siendo posible operar. Las alarmas suenan a menudo y los pacientes y el personal tienen que refugiarse en el búnker del sótano.

Y Sascha tiene otro problema: su mujer y su hija de cinco años viven en el oeste de Ucrania. Allí, el peligro de las bombas es menor, pero siempre están preocupadas por el padre de familia cercano al frente de guerra.

