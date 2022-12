Cuna de la Humanidad - Kromdraai

En Kromdraai, Sudáfrica, los paleoantropólogos están descubriendo pistas importantes sobre nuestros antepasados directos.



Sus hallazgos proporcionan una visión fascinante de la vida de nuestros ancestros y revelan pasos decisivos de nuestra evolución. La manera exacta en que se desarrolló el árbol genealógico de la humanidad todavía resulta un enigma.



En el sitio arqueológico de Kromdraai, los científicos están buscando nuevas pruebas. La región sudafricana, también conocida como la "Cuna de la Humanidad", es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.Sin embargo, hasta ahora nadie ha podido aportar aquí pruebas directas de la transición de los monos antropoides a los humanos.



El profesor José Braga sospecha que la clave para entender este cambio radica en los hallazgos fósiles de niños pequeños. La disposición de sus dientes permite asignarlos con precisión a las diferentes especies homínidas.



Aunque tras décadas de excavaciones todavía no se ha encontrado ninguna prueba de la existencia de esta supuesta especie intermedia, Braga no se da por vencido. Con la ayuda de la geología moderna y la sofisticada tecnología 3D, descubre no solo que Kromdraai era una cueva hace millones de años, sino también cuál fue el factor decisivo en la evolución humana.



