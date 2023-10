Cumbre europea en Granada: varias oportunidades perdidas

La tercera reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), inaugurada en Praga hace un año, también estuvo dominada por un tema, al menos en las declaraciones públicas: la lucha defensiva de Ucraniacontra la agresión rusa, que dura ya más de 18 meses. Al igual que en junio, en la segunda cumbre de la CPE en Moldavia, el interlocutor más solicitado para breves reuniones bilaterales fue el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

El verdadero objetivo de la Comunidad Política Europea no es tomar decisiones formales ni formular declaraciones, sino más bien una especie de bazar diplomático o cita rápida. Aquí se supone que se reúnen, para charlar de política, jefes de Estado y de Gobierno que, de otro modo, no se ven a menudo. Por eso, la comunidad incluye no solo a los 27 miembros de la UE, sino también a diez candidatos a la adhesión a la UE y diez Estados que no quieren ingresar en la Unión Europea. Excepto Rusiay Bielorrusia, están representados casi todos los Estados europeos.

Preocupación por la unidad de Europa

En Granada, sin embargo, preocupa que la coalición se esté desmoronando un poco. Desde Hungría, Polonia y quizá pronto Eslovaquia, se oyen voces críticas sobre el nivel de apoyo a Ucrania. A algunos diplomáticos de la UE, que no quieren ser nombrados, les inquieta que el estado de ánimo pueda cambiar pronto, no sólo en Europa Central y Oriental. En España, país anfitrión de la cumbre, también se oyen tonos críticos entre la población, que se pregunta cuándo y cómo se pondrá fin a la guerra en Ucrania.

La charla informal de jefes de Gobierno en rondas espontáneas es el concepto: Varadkar (Irlnda), Rutte (Países Bajos), Scholz (Alemania) y Orbán (Hungría, de izquierda a derecha. Imagen: Ludovic Marin/AFP

Azerbaiyán cancela una reunión

Además de las numerosas conversaciones informales en el centro de congresos de Granada, que parecía una fortaleza, llamaron la atención dos encuentros que no tuvieron lugar en la rápida cita política. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, no compareció. Sus tropas atacaron hace quince días el enclave de Nagorno-Karabaj, habitado por armenios, provocando un éxodo masivo de 120.000 armenios. Y estaba prevista una reunión en Granada con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, con la mediación de Francia, Alemania y la UE, para estudiar los pasos hacia la paz.

Serbia y Kosovo no se hablan

Otra conversación sobre un conflicto agudo podría haber tenido lugar en España, porque ambas partes estaban representadas por sus presidentes: Serbia y Kosovo. Pero la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, dijo que Kosovo era víctima de un ataque serbio. Así que no tenía sentido reunirse con el "agresor" Alexandar Vucic. Primero, la UE debe imponer sanciones a Serbia, consideró.

Turquía tampoco acude a la cumbre

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan también brilló por su ausencia en la cumbre de Granada. Al parecer, le molestó que la UE no quisiera incluirle en las conversaciones con Azerbaiyán y Armenia sobre el conflicto de Nagorno Karabaj. Así lo había exigido Azerbaiyán, tradicionalmente cercano a Turquía.

¿Las cumbres son un valor en sí mismas?

A pesar de los escasos resultados tangibles, el experto político Steven Blockmans, del Centro de Estudios Políticos Europeos, de Bruselas, considera útil el formato de la Comunidad Política Europea.

"El mero hecho de seguir reuniéndose, manteniendo abiertas las posibilidades de encuentro y un posible enfoque constructivo es positivo. Sin esas reuniones, esas oportunidades no existirían en primer lugar", afirma Steven Blockmans en entrevista con DW. La próxima cumbre se celebrará en el Reino Unido. Pero aún no se ha fijado el lugar exacto ni la fecha.

(gg)