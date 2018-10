Cumbre en Bruselas: ¿último acto del drama del "brexit"?

¡Arriba el telón! Comienza este miércoles (17.10.2018) el gran acto ¿final? del drama "brexit”, que tiene en ascuas tanto a la Unión Europea como al Reino Unido, desde que en junio de 2016 se celebrara el referéndum sobre la salida británica de la UE. Theresa May ofrecerá su última gran actuación en Bruselas para convencer a los 27 miembros restantes de cómo debe producirse el "brexit”. May ya anunció en la Cámara Baja de su país que es el momento de conservar la calma. La primera ministra aseguró no tener preparadas nuevas propuestas, ni haber previsto nuevos debates.

Antes de May, pisará el escenario el jefe negociador de la UE para el "brexit”, Michel Barnier, con el objetivo de resumir el estado de las negociaciones. Después, los 27 países se reafirmarán en que desean un acuerdo en condiciones con los británicos, pero sin sacrificar los principios del mercado interno de la UE. Como epílogo de la velada, se tomará la decisión de si el drama debe proseguir con un nuevo acto, es decir, una cumbre extraordinaria de la UE a mediados de noviembre.

¿Acto final en noviembre?

En opinión de Theresa May, su Gobierno y la Unión Europea están muy cerca del acuerdo, por lo que los Gobiernos alemán y francés creen que sí habrá cumbre extraordinaria en noviembre. Aunque no es seguro que entonces haya soluciones a los puntos en discordia. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, cuyo país se verá duramente afectado por el "brexit”, propuso incluso la posibilidad de una nueva cumbre en diciembre. "Negociaremos el tiempo que sea necesario hasta que los británicos cierren todos los flancos. Eso depende, sobre todo, de los tiempos y procedimientos del Parlamento británico”, dice un alto diplomático de la UE. El Parlamento de Westminster deberá refrendar un posible acuerdo de "brexit” con la UE. De momento, May no tiene una previsible mayoría en la Cámara para conseguir la aprobación. La única cosa clara es la fecha definitiva de salida del Reino Unido de la UE: el 29 de marzo de 2019 a la medianoche continental, 23 horas en Londres.

¿Todo o nada?

Un día antes de la cumbre de este miércoles, diversos representantes de los Gobiernos europeos dijeron que todo estaba previsto si el drama "brexit” acababa amargamente sin acuerdo tras un tercer, cuarto o incluso quinto acto. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, hablará este miércoles 17 de octubre sobre esa posibilidad. La ministra francesa de Europa explicó que, en los puertos del norte de Francia y en el Eurotúnel, habrá preparados controles fronterizos y aduaneros.

Theresa May, actriz principal, con el director de escena, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo.

El Gobierno británico también se prepara para cualquier eventualidad y envía informes a las empresas para explicar cómo sería el panorama con un "brexit” sin acuerdo. Ambas partes, el Gobierno británico y la UE, recalcan que prefieren que haya acuerdo. Si lo hubiera, se produciría un período de transición de dos años, con derechos para los británicos en la UE y también para los ciudadanos de la UE en Reino Unido, además de una factura de salida que se elevaría hasta los 39 mil millones de euros.

Por el momento, ambas partes parecen encalladas en sus posiciones y argumentan con grandilocuencia con el fin de impresionar al adversario. ¿Quién cederá primero? Esa es la cuestión decisiva. El pasado fin de semana, los negociadores técnicos parecieron llegar a un borrador de acuerdo, que después fue rechazado en Londres. Desde entonces no se ha vuelto a negociar, al menos de manera oficial.

"Más fantasía”

"Nadie puede tener interés en dejar saltar al Reino Unido el 29 de marzo a un ‘Brexit' sin acuerdo”, advierte la asociación de empresas europeas "Business Europe”, con sede en Bruselas. "Cuanto más nos acercamos a la fecha de salida, más urgente se vuelve llegar a un acuerdo con plazos de transición”, dije Pierre Gattaz, presidente de dicha asociación. "Las empresas están obligadas a tomar decisiones. Los jefes de Estado y de Gobierno deben aprovechar a llegar finalmente a un acuerdo”, continúa Gattaz.

La asociación de empresas alemanas BDI lo resume de forma más poética: "El miedo al abismo debe dar alas a la fantasía”, propone Joachim Lang, director general de la BDI. Quizá las empresas deban ser las que asuman el papel del coro en los dramas clásicos griegos: la voz de la sensatez.

