Cumbre de la UE: la clave es acelerar la reforma económica

Los Estados miembros ajustaron sus políticas fiscales, gastando y endeudándose menos para no alimentar la inflación. Esa fue la vía correcta después de la crisis de coronavirus, pero ahora, según el análisis de los expertos de la Comisión Europea, la disciplina, en cuanto a gasto público y ahorro, es más importante que los nuevos préstamos. En este contexto y en la cumbre de la Unión Europea, esta semana, los jefes de Estado prometieron abordar con seriedad la reforma del pacto de crecimiento y estabilidad, que fija las reglas de la deuda. De momento, el pacto, que limita la nueva deuda al tres por ciento del Producto Interno Bruto, sigue suspendido en parte, debido a la crisis del coronavirus.

A pesar de todas las dificultades, el economista Jakob Kirkegaard, del grupo de expertos Fondo Marshall Alemán, cree que la UE va en el camino económico correcto. "En comparación con las cumbres de crisis que tuvimos en el pasado, donde el objetivo era evitar el colapso fiscal, hoy nos encontramos en un punto completamente diferente. Podemos ayudar a Ucrania, porque tenemos los medios para hacerlo. Podemos permitirnos pensar en estrategias económicas a largo plazo. Estoy contento de que los líderes de la UE estén haciendo precisamente eso", dijo Jakob Kirkegaard a DW.

Una economía europea menos dependiente de China

De hecho, los jefes de Estado de la UE dieron la bienvenida al proyecto de ley de la Comisión Europea destinado a hacer que la economía europea sea menos dependiente de las materias primas y productos preliminares de China, y a traer de vuelta a Europa la producción de chips y baterías para computadoras. Además, están a favor de la promoción y conversión hacia una economía neutral y sostenible con el clima con fondos de la UE.

El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo en la cumbre: "Tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología". Y añadió: "Esto es importante para la UE en un mundo que crece constantemente en conjunto".

La UE no apuesta por subvenciones y ni por el proteccionismo, señaló la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, quien anunció que se encontró una solución a la disputa con EE. UU. por las injustas subvenciones a los fabricantes de autos eléctricos. "EE. UU. ha acordado ahora que los fabricantes de automóviles europeos deben tener el mismo acceso al mercado estadounidense y beneficios fiscales que sus competidores estadounidenses. Las materias primas que se produjeron o procesaron en la UE deben tratarse de la misma manera que las materias primas de EE. UU.", dijo von der Leyen. La idea es complementarse, no competir entre ellos, subrayó.

Olaf Scholz, el canciller alemán, dice que Europa tiene que estar a la cabeza de la vanguardia tecnológica.

"Todo avanza con demasiada lentitud"

Sin embargo, el economista y jefe del grupo de expertos del Centro de Política Europea, Fabian Zuleeg, es crítico con los resultados de la cumbre. "No solo tenemos que ser más rápidos, también tenemos que ser más inteligentes cuando se trata de nuestras respuestas", dijo Zuleeg a DW en Bruselas. El punto de inflexión o cambio de era, mencionado a menudo por el canciller alemán, debe implementarse en la política. Eso significa "que los Estados miembros de la UE deben ver cuáles son sus tabúes, las áreas que no quieren cambiar, y deben darse cuenta de que el giro no funcionará si no modifican todos sus posturas", manifestó el experto.

Además, el economista dijo que Alemania no es el país que va a la cabeza de ese cambio. La disputa sobre el motor de combustión y los e-combustibles con la Comisión Europea muestra que el país está retrocediendo en algunos puntos. "Ese no es el liderazgo que necesitamos en Europa para hacer que las cosas avancen más rápido", criticó.

La asociación de la industria europea BusinessEurope también criticó los enfoques de la cumbre de la UE: "Se necesita una estrategia industrial más amplia. Las administraciones estatales deberían trabajar con los actores sociales para abordar la escasez de personal y mano de obra calificados, ya que esa escasez suponen una verdadera amenaza para nuestra capacidad competitiva”.

