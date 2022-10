Cumbre de empresas emergentes Web Summit: "Todo aún más grande"

Más de 900 ponentes, 2.000 empresas emergentes, 1.000 inversionistas: este año, la cumbre Web Summit en Lisboa espera unos 70.000 participantes; tantos como en los mejores tiempos pre-pandémicos.

"El espacio para los expositores ha aumentado en un 60 por ciento", informa Paddy Cosgrave, organizador de la cumbre, en una entrevista exclusiva con DW. "Esto es mucho más de lo que hemos tenido en la que hasta ahora había sido la mayor cumbre, en 2019, así que todo va a ser aún más grande". Para la noche inaugural del martes, promete grandes sorpresas: "No podemos revelar aún los nombres de los ponentes por razones de seguridad. Pero son figuras políticas de renombre mundial". Y, por supuesto, también asistirán el Primer Ministro de Portugal, António Costa, así como el alcalde Carlos Moedas.

Criptomonedas, las protagonistas

La lista de temas es casi interminable y variopinta, pero la Web Summit de este año se centra especialmente en las criptomonedas. Según Cosgrave, estas han llamado la atención con titulares especialmente malos. "Se está quemando mucho dinero y los responsables tienen que dar la cara y explicarse", considera Cosgrave. "Mucha gente ha perdido mucho dinero, parece que algunos responsables se enfrentan incluso a la cárcel. Hay que hacer preguntas difíciles".

La turbulenta economía mundial también será tema en la cumbre: Cosgrave nombra la guerra económica entre Estados Unidos y China, en la que también está involucrada Europa, y la cuestión de la energía, que ahora lo domina todo. "La financiación y el crecimiento se han vuelto mucho más difíciles para las empresas emergentes, y este es otro aspecto que queremos destacar este año".

La guerra de Ucrania y la situación del país también estarán en el punto de mira: "Muchos jefes de empresa que quieren la paz compartirán su opinión", anuncia Cosgrave. "Y, por supuesto, también importantes representantes de la OTAN y de Ucrania se unirán al debate". El país está representado con su propio estand.

Cumbre de noche y gentrificación

Pero una parte importante de la cumbre también es la diversión. "Beber en compañía informal suele abrir oportunidades de negocio completamente nuevas", afirma Paddy Cosgrave. Así que cada noche los participantes saldrán de fiesta por diferentes barrios de la ciudad.

Algo que no gusta a todos los habitantes, que se quejan de la gentrificación de su ciudad, de que ya no pueden encontrar pisos asequibles a causa del turismo, y dicen que barrios enteros están perdiendo su carácter original. El gobierno, a diferencia de muchos lisboetas, no ve esta gentrificación como un problema sino como una oportunidad. Cosgrave admite que la Web Summit también es en parte responsable de este fenómeno. "Pero es tarea de los políticos garantizar que las ciudades se desarrollen de forma armoniosa y sostenible", señala. Según el organizador, Lisboa y Portugal tendrían dinero suficiente para proporcionar también viviendas asequibles: "Es irresponsable que las ciudades estén en auge y reciban mucho dinero de los contribuyentes pero no resuelvan los problemas sociales que surgen".

