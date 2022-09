Cultura.21 - Por qué Stephen King nunca ganará el Premio Nobel

Stephen King es uno de los grandes maestros del terror. El estadounidense es uno de los autores más leídos y de mayor éxito comercial de nuestro época. Sus libros han vendido unos 400 millones de ejemplares en todo el mundo. Ha escrito más de 100 obras y cada año publica uno o dos nuevos libros. Su bibliografía abarca más de 70 novelas, además de relatos cortos y no ficción. Con sus libros de terror y sus novelas históricas Stephen King ha aportado personajes icónicos a la cultura pop estadounidense y, en realidad, a la de todo el mundo. Un buen ejemplo es el malvado payaso Pennywise de "Eso” o el perro rabioso Cujo. El propio autor se convirtió incluso en un personaje de la serie de dibujos animados "Los Simpson". Stephen King ha ganado practicamente todos los premios que podía ganar. En 2014, el presidente Obama le concedió la Medalla Nacional de las Artes. Solo hay un galardón que probablemente nunca recibirá: el Premio Nobel de Literatura. Hasta ahora nunca ha sido considerado como digno aspirante y jamás ha sido nominado al premio literario mejor dotado y más prestigioso del mundo. Pero, ¿por qué no? La experta en Literatura de DW, Traci Kim, indaga las razones por las que este autor de bestsellers probablemente nunca ganará el Premio Nobel de Literatura. Traci Kim charla con admiradores de Stephen King, como la escritora francomarroquí Lëila Slimani, y repasa las opiniones de críticos literarios como el legendario Harold Bloom, que en su día tachó de literatura barata las obras de Stephen King. Una cosa está clara, Stephen King no necesita el Premio Nobel para obtener fama, pues hoy en día es ya uno de los escritores más conocidos del mundo. El 21 de septiembre de 2022 cumple 75 años.