Cultura.21 - Música contra la violencia: Ucrania y Bielorrusia en el Festival Beethoven

Son ya demasiadas cosas: la represión del levantamiento popular en 2020 y la opresión continua contra los artistas en Bielorrusia. A ello se ha añadido desde hace un año la invasión rusa de Ucrania, que constituye una amenaza contra la identidad nacional y cultural del país. El director de orquesta bielorruso Vitali Alekseenok y sus compañeros de armas musicales de Kiev y Minsk intervienen activamente en los acontecimientos políticos: "No hay tiempo para llorar y reflexionar, hay que reaccionar: es el momento de la acción", dice Alekseenok. Como director artístico del Festival de Música de Járkov, también trabaja en Ucrania. Ahora ha reunido al Coro de Cámara de Kiev "Sophia”, al Coro Volny de Minsk y al Coro Juvenil Gewandhaus de Leipzig en el Campus de Europa del Este del Festival Beethoven y de Deutsche Welle. Todos ellos luchan contra la violencia y la opresión por medio de la música. Con sus flash mobs, el Coro Volny participó en el levantamiento popular en Bielorrusia contra el dictador Alexandr Lukashenko. Miembros de esta formación fueron encarcelados y sometidos a brutales maltratos. Por miedo a más represalias, sus componentes portan máscaras durante sus actuaciones públicas. Fundado en 2007, el Coro de Cámara "Sophia” se ha convertido en una parte importante de la vida musical de Kiev, pero con la guerra, su misión y su razón de existir han cambiado. En la actualidad, el coro se considera un embajador cultural de su país y trata de levantar el ánimo de los ucranianos con conciertos. El estreno mundial de una obra especial encargada por Deutsche Welle es el motivo fundamental de este concierto en el Festival Beethoven: " The Sky of Mary". Está dedicada a la conocida líder de la oposición bielorrusa Maria Kalesnikova, que está retenida en un campo de trabajo desde enero de 2022. La obra fue escrita por Olga Podgayskaya, una de las compositoras más importantes de Bielorrusia y amiga íntima de Maria Kalesnikova. La música de Podgayskaya está prohibida en Bielorrusia. Cultura.21 acompaña a Vital Alekseenok y a los coros durante los ensayos en Varsovia, así como durante su importante concierto en el Festival Beethoven de Bonn. Asimismo entrevistamos a Tatsiana Khomich, hermana de la disidente Maria Kalesnikova, que nos muestra sus cartas desde el campo de trabajo y nos cuenta lo mucho que significa la música para su hermana. La cuestión es: ¿cómo sobrevive el arte en tiempos de guerra y represión? ¿Qué puede conseguir la música?