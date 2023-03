Cuestión de fe - El misterio de lo sagrado

En la mayoría de los credos, implica algo perfecto, es decir, algo divino. Pero ¿cuál puede ser hoy el significado de "sagrado"? El reportaje parte de un libro superventas de 1917: "Lo santo", del teólogo alemán Rudolf Otto, quien describe la experiencia de lo sagrado como una emoción a medio camino entre el arrebato y el estremecimiento. Y dice: "Vive en todas las religiones como su fondo y médula y sin ello no serían éstas, en modo alguno, tales religiones". Así, lo "santo" no es algo que se capte con el intelecto, sino algo que nos ocurre y nos impregna a través de los sentimientos. Es una experiencia que tenemos. Puesto que no se puede hablar sin más de lo sagrado, siempre ha despertado la creatividad de las personas, las ha inspirado a crear. Y al mismo tiempo, todas las religiones, todas las confesiones, tratan de acercarse a lo sagrado de diversas maneras y de vincularse con ello. El documental analiza lo sagrado en la iglesia de Santa María de la localidad alemana de Neviges, donde se plantea la cuestión: ¿cómo se construye lo sacro? Da voz al artista berlinés Robert Weber, que pinta sobre todo vírgenes y santos, y se interroga sobre el concepto de santidad en las Iglesias. Y nos invita a un breve viaje por la larga historia de lo que llamamos "sagrado".