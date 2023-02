Cuestión de fe - De las cenizas, como el ave Fénix - Una vieja iglesia renace

Los dos artistas crecieron en esta región durante la época de la Alemania comunista, alejados de la Iglesia y la Biblia, y desarrollaron un gran interés por la historia y los relatos de su región. A Moritz Götze, uno de los dos pintores, le fascinaban desde muy joven las iglesias antiguas de su tierra natal, no como lugares destinados a la fe cristiana, sino como testimonios histórico-culturales y también eclesiásticos. Esto es lo que plasma en sus cuadros. Junto con su amigo y también pintor Rüdiger Giebler, emprendieron una gira mundial, a la que llamaron "Grand Tour - Made in Kaisersaschern", y con unos cuantos cuadros en el equipaje llevaron el espíritu de su tierra centroalemana a Norteamérica, Londres, Nueva Zelanda, Australia, India, Italia y muchos otros lugares conocidos y menos conocidos de distintos continentes. "Kaisersaschern” no existe realmente, es un lugar ficticio descrito por el gran escritor alemán Thomas Mann como el "verdadero centro de Alemania", símbolo de la turbulenta historia del país y con un héroe de novela que calca la personalidad y la vida de Friedrich Nietzsche. Junto con el joven pastor Lüder Laskowski y otras personas interesadas, los dos pintores fundaron la Asociación Kaisersaschern y compraron la iglesia en ruinas junto con el terreno cubierto de maleza con la lápida del abuelo de Nietzsche. Con sus propios medios y la ayuda de donaciones y subvenciones, salvaron las ruinas del deterioro total y ahora planean el futuro de la iglesia.