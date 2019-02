Cuba vota en referéndum su nueva Constitución

"Estoy convencido de que la mayoría de los cubanos va a dar un sí por Cuba, por la patria, por la Revolución y por el futuro", dijo el presidente Miguel Díaz-Canel a la prensa tras depositar su voto. Los cubanos votan en referéndum este domingo (24.02.2019) si refrendan la nueva Constitución, que reafirma el socialismo como sistema político "irrevocable". Más de ocho millones de cubanos están convocados a un referendo, en una jornada que transcurre en calma marcada por la alta participación: en dos horas había votado ya un 30% del censo.

"Los cubanos estamos votando por nuestra Constitución, estamos votando por América Latina y el Caribe, estamos votando también por Venezuela, estamos defendiendo a Venezuela, porque en Venezuela se está jugando la dignidad del continente", dijo también Díaz-Canel que acudió a votar temprano acompañado de su esposa, Lis Cuesta, en un colegio electoral situado en el acomodado reparto de Cubanacán, en el oeste de la capital.

Díaz-Canel agregó que América Latina está "viviendo un momento de amenaza imperial", y fustigó la presencia de los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay el sábado en la frontera de Colombia con Venezuela, a los que tildó de "payasos". También cuestionó la presencia allí del senador republicano por Florida, Marco Rubio, acérrimo crítico de la revolución cubana y próximo a Trump.

En Miami, Trump advirtió el lunes que "los días del socialismo y el comunismo están contados en Venezuela, y también en Nicaragua y Cuba", países que su administración señala como "la troika de la tiranía". Para el académico Carlos Alzugaray, la agresividad de Trump impulsó la omnipresente campaña #YovotoSí del gobierno. "El discurso de Trump fue una buena propaganda para el sí (...). Hay mucha gente (...) que va a votar sí porque quiere defender la independencia frente a la amenaza norteamericana", explicó Alzugaray a la agencia Afp.

La nueva Constitución, que reemplazaría a la de 1976, reconoce el mercado y la inversión privada y extranjera como actores en la reforma de su economía de corte soviético y con muchas carencias, pero siempre bajo la guía del único y gobernante Partido Comunista.

De cara al referendo, la oposición ilegal que apela generalmente a la abstención o a anular las boletas, esta vez convocó al "no". "Es obvio que ese no rotundo va más allá del no a una Constitución, es un no a un régimen que busca perpetuarse en el poder", declaró a Afp el opositor José Daniel Ferrer. Votar contra el texto es además "la única oportunidad que el pueblo ha tenido en años de decirle no", agregó.

