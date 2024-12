Cuba restablece red eléctrica pero con prolongados apagones

Cuba reconectó este jueves (05.12.2024) su red eléctrica y sus plantas generadoras de energía tras el apagón nacional de la víspera, el tercero en menos de dos meses, pero los cortes en el suministro continúan siendo el pan de cada día para millones de cubanos.

La superación del bache -que duró 22 horas- no atenúa la intensidad de la crisis energética que sufre la isla desde hace años y que se ha agravado desde finales de agosto por la falta de liquidez del Gobierno para importar combustible y las reiteradas averías en las obsoletas centrales termoeléctricas.

La Habana tiene apagones de cinco horas diarias, pero en el resto del país los cortes son mucho mayores. En Santiago de Cuba (este), la segunda mayor ciudad, sólo se están garantizando cuatro horas diarias de suministro eléctrico.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) pronosticó para esta jornada apagones durante todo el día en distintos puntos del país, que en el momento de máxima demanda -en la tarde-noche- llegarán a dejar a oscuras de forma simultánea al 48 % de la isla por incapacidad del sistema para generar más energía.

Desde agosto la tasa máxima de déficit está oscilando normalmente entre el 40 y el 50 %, con picos que han superado el 52 %, como este martes, cuando se repitió el máximo del año, según datos de la UNE.

Avería y colapso

El último apagón general se produjo después de que la central Antonio Guiteras (oeste), una de las mayores del país, se desconectase de forma abrupta tras una avería. Los fallos son habituales en las siete termoeléctricas cubanas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimientos.

El SEN no pudo compensar su salida con los motores de generación eléctrica distribuidos por todo el país porque muchos de ellos no disponen de combustible (diesel y fueloil) ya que el Estado no tiene las divisas necesarias para importarlos. A las 2.08 hora local (08:08 CET) del miércoles se producía el colapso total.

Los expertos coinciden en destacar que la solución sólo podría venir a largo plazo y tras una cuantiosa inversión.

Con el apoyo de China, el Gobierno impulsa un plan para poner en marcha 100 parques solares de aquí a 2031 con una capacidad instalada de 2.000 megavatios, que podrían aliviar el déficit energético.

Los cortes están atizando el descontento social en un contexto de grave crisis económica desde hace más de cuatro años, con escasez de básicos (alimentos, medicinas, combustible), inflación galopante, dolarización creciente y una oleada migratoria sin precedentes por su volumen y amplitud temporal.

