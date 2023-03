Cuba libera a "Hildina" tras haber sido detenida en su casa

La joven YouTuber Hilda Núñez Díaz, mejor conocida como Hildina, fue liberada este jueves (09.03.2023) tras una detención que se extendió durante varias horas en Santiago de Cuba (este), según confirmaron sus allegados en redes sociales.

"Hildina ya se encuentra en su casa, fue multada y amenazada", destacó un mensaje difundido en la cuenta oficial de Facebook de la influencer. Asimismo, agregó que las autoridades le dijeron que su detención fue "por tomar las redes sociales para desacreditar al Gobierno".

"Ella no tiene cómo comunicarse porque se quedaron con todos sus dispositivos (celular, laptop, etc.). Se encuentra muy mal psicológicamente después de todo lo que le hicieron pasar y de ser tratada como una criminal", concluyó el mensaje.

Núñez Díaz fue detenida luego de un operativo policial –en el que participaron más de 30 agentes, según allegadas a la joven– realizado en torno a su vivienda en Santiago de Cuba, y fue conducida a una comisaría para ser interrogada.

Hildina, que cuenta con más de 100.000 suscriptores y con videos que llegan a superar los cientos de miles de reproducciones, ya había advertido anteriormente en su canal de YouTube que había recibido presiones de la Seguridad del Estado para dejar de subir contenido.

"Me dijo (el agente) que no podía grabar en La Habana, que si grababa en La Habana iba a tener complicaciones en mi vida (...) que me lo pensara bien porque soy madre de un niño", dijo en un video colgado en febrero, tras visitar la capital.

En diciembre de 2022, la YouTuber también denunció en su canal haber recibido una llamada de atención en la universidad donde da clases por el contenido de sus videos, en los que muestra las dificultades del día a día en el país, inmerso en una profunda crisis económica.

No es la primera detención de una influencer en Cuba en lo que va del 2023. El pasado 10 de enero, la joven Sulmira Martínez -conocida como Salem Cuba y quien se dedica a hacer activismo en sus redes sociales- también fue arrestada. De acuerdo con la prensa independiente y activistas, Martínez se encuentra desde entonces en Villa Marista, una instalación de la Seguridad del Estado.

ama (efe, ddc, cibercuba)